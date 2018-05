Kim lăn y tế giúp điều trị sẹo bỏng

Sẹo bỏng được coi là một trong những loại sẹo khó điều trị nhất. Hậu quả của những vết bỏng do nước sôi, bô xe máy, lửa, hóa chất… thường khá nghiêm trọng, không chỉ bởi nỗi đau do vết thương gây ra, mà cả sự phiền toái do các vết sẹo khá rõ nét. Theo thói quen dân gian, chúng ta thường bôi nghệ vào vết thương để không bị sẹo và thâm. Nhưng thực tế, nghệ chỉ giúp mau lành vết thương, chứ không loại bỏ được nguy cơ hình thành sẹo, thậm chí nếu bôi nghệ khi vết thương lên da non sẽ càng làm vết sẹo thâm và khó điều trị hơn.

Trong y khoa, người ta sử dụng biện pháp cấy ghép da để khắc phục phần nào sẹo bỏng, nhằm xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân và giúp họ thoát khỏi phần nào nỗi mặc cảm sau những biến dạng nghiêm trọng trên da gây nên từ bỏng. Nhưng biện pháp này không phải lúc nào cũng tiến hành được, do chi phí cao, vết bỏng quá rộng… Chính vì vậy, nhiều người chọn cách "sống chung" với sẹo bỏng và những phiền toái kèm theo. Khi những sẹo bỏng trưởng thành và có tuổi, các nguyên bào sợi giảm xuống và trở nên cứng hơn, gây ra những hạn chế nhất định trong việc cử động của các ngón tay, cánh tay, chân và cổ.

Trong quá trình nghiên cứu, cùng với các bác sĩ phẫu thuật, Tập đoàn kim lăn danh tiếng của Đức Dermaroller đã phát hiện kim lăn y tế có khả năng cải thiện sẹo bỏng.

Kim có chất liệu thép đặc biệt, có tính năng linh hoạt, cứng hơn và đặc biệt không gây tổn thương. Độ dài kim lăn là 2,5 mm, cho phép những mũi kim siêu mỏng xuyên qua lớp mô xơ cứng của sẹo, tiến sâu vào lớp trung bì, gây nên "tổn thương giả tạo" nhằm kích hoạt cơ chế tự làm lành vết thương của cơ thể, giúp tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, khôi phục lại cấu trúc bình thường của da, khiến vết sẹo trở nên mềm hơn.

Quá trình lăn kim cũng sản sinh một khối lượng lớn tế bào sừng (keratinocyte), giúp cân bằng sắc tố da, làm mờ đi vết thâm của sẹo. Bên cạnh đó, các mao mạch mới cũng được hình thành đáng kể. Sau khi lăn kim, các mao mạch máu mới được sinh ra hình thành nên nhiều nhánh mới, làm giảm bớt áp suất và lượng máu lưu thông, cung cấp hợp lý lượng máu, oxy và dưỡng chất cho các vùng da được tái tạo mới. Bởi vậy, hiện tượng đỏ giảm đi rất đáng kể, khiến màu sắc của vết sẹo dần trở về với màu sắc bình thường của da.

Sẹo bỏng là loại sẹo rất khó điều trị, nhất là với những sẹo phức tạp và có tuổi, bởi vậy để thấy được hiệu quả, cả bác sĩ và bệnh nhân cần kiên nhẫn điều trị trên một năm và tuân thủ các bước của liệu trình. Mặt khác, việc điều trị cũng cần được tiến hành bởi các bác sĩ hoặc chuyên gia có chuyên môn, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể.

