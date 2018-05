Kinh nghiệm giảm cân độc đáo của sao Việt

Cơ thể phụ nữ sau sinh thường tích một lượng lớn mỡ thừa sau thời kỳ mang thai và tẩm bổ nhiều nên hầu hết họ đều nóng lòng muốn lấy lại vóc dáng thon gọn một cách cấp tốc. Tuy nhiên, tập thể dục cường độ cao hay ăn kiêng triệt để đều không phải lựa chọn đúng đắn trong trường hợp này, bởi những nguy cơ có thể gây ra cho sức khỏe như: sa ổ bụng, chảy máu âm đạo, rối loạn nội tiết...

Như nhiều bà mẹ sau sinh khác, Vũ Thu Phương và Thủy Tiên đều đứng trước sức ép giảm cân to lớn nhưng yếu tố an toàn và chất lượng sữa cho con luôn được 2 cô nàng đặt lên hàng đầu. Nếu như Thủy Tiên học theo dân gian bằng cách uống nước chanh pha loãng hàng ngày để đẩy nhanh quá trình đốt mỡ, bổ sung vitamin C thì Vũ Thu Phương lại chọn bí đao làm người “bạn thân” sau kỳ vượt cạn do thành phần không chứa chất béo của loại quả này.

Chanh và bí đao là những “thần dược” dân gian giúp giảm cân được nhiều bà mẹ trẻ truyền miệng.

Theo bác sĩ Lê Xuân Hiệp - Giảng viên khoa Y (Đại học Quốc Gia) - cố vấn cao cấp về dinh dưỡng tại Lavender Spa: trong cơ thể phụ nữ sau sinh có chứa nhiều độc tố trong máu tích tụ từ quá trình mang thai, nếu lượng độc tố này không được giải phóng ra khỏi cơ thể sẽ gây “tắc nghẽn” quá trình đào thải mỡ, khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược ngay cả khi đã ăn uống khoa học.

Nắm được nguyên lý đó, các bác sĩ dinh dưỡng tại Lavender đã áp dụng liệu trình giảm béo tự nhiên kiểu Nhật cho Vũ Thu Phương và Thủy Tiên. Phương pháp này sử dụng kỹ thuật bấm huyệt bí truyền tác động trực tiếp vào các huyệt đạo, từ đó đào thải độc tố ra ngoài giúp mạch máu lưu thông, cơ thể nhận đủ oxy để tự đốt cháy mỡ. Bên cạnh đó, để hiệu quả giảm béo đạt tối đa, các bác sĩ còn chỉ định áp dụng công nghệ siêu âm hội tụ Balance Lipo để phá tan những mô mỡ có kết cấu rắn chắc tích ở vùng bả vai, bắp tay, bắp đùi của cơ thể phụ nữ sau sinh.

Vũ Thu Phương được áp dụng máy siêu âm hội tụ Balance Lipo giúp loại bỏ những mô mỡ rắn mà vùng da sau giảm mỡ vẫn săn chắc.

Ngoài việc được bác sĩ giám sát chặt chẽ quá trình giảm béo, Vũ Thu Phương và Thủy Tiên còn được bác sĩ xây dựng một chế độ ăn uống riêng biệt phù hợp thể trạng của mỗi người đẹp. Sau đợt điều trị trong vòng một tháng, Vũ Thu Phương đã giảm được gần 20kg mà nguồn sữa không hề bị ảnh hưởng, giấc ngủ sâu hơn, cô không còn cảm giác giật mình giữa đêm như khi vừa sinh xong nữa…. Về phía Thủy Tiên, sau khi giảm thành công gần 10cm vòng eo, nhờ đều đặn tuân theo thực đơn khoa học bác sĩ đã đưa ra, nên cô vẫn duy trì được phom người thon gọn dù đã kết thúc liệu trình giảm béo được một thời gian dài, vùng da bụng săn chắc, phẳng lì như thời con gái.

Vũ Thu Phương và Thủy Tiên hài lòng với kết quả rõ rệt sau mỗi buổi thực hiện trị liệu giảm béo theo phương pháp tự nhiên của người Nhật.

