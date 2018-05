Làm cách nào để chữa nám và đồi mồi an toàn?

Trả lời:

Đồi mồi da là các nốt nâu và đen kích thước to nhỏ không đều xuất hiện rải rác trên da, chủ yếu là cổ, mu bàn tay và hai bên mặt ngay ở tuổi trung niên. Nguyên nhân chính xuất hiện đồi mồi là do sự sinh sản không đều của sắc tố màu nâu vàng gọi là melanin trên da. Sự hình thành sớm hay muộn các nốt đồi mồi liên quan đến tính di truyền và tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng của con người.

Các nốt đồi mồi không phải là ung thư da, mà chỉ là một trong những dấu hiệu báo rằng cơ thể con người đang lão hóa, nhiều hoạt động sinh lý bắt đầu kém đi. Lúc này, chức năng tuần hoàn máu giảm, khả năng hấp thu đào thải chậm, chất acid aliphatin không bão hòa trong thực phẩm sau khi bị ôxy hóa sẽ kết hợp với albumin, hình thành những “chất mỡ màu nâu hoặc đen” nằm lại trong tế bào. Dần dần, các tổ chức và tế bào bị suy lão không thể nào bài tiết những hạt màu đen hoặc màu nâu này được nữa. Chúng tích lũy lại dưới da, hình thành nên những nốt đồi mồi.

Gần đây, các spa y tế chuyên nghiệp đã bắt đầu ứng dụng các phương pháp mới, sử dụng sóng radio lưỡng cực kết hợp với sóng IPL thế hệ mới. Nguồn năng lượng này sẽ trực tiếp hướng tới các tế bào đã bị lão hóa có các hắc sắc tố để tấn công và phân hủy khiến cho chúng dừng hoạt động.

Quá trình trị liệu nên tăng cường vitamin C và tảo biển để chống lão hóa, làm trẻ và sáng, Vitamin C chứa nhiều bioflavonoid, là một chất chống gốc tự do và là chất chống ôxy hóa mạnh. Loại vitamin này giúp hồi phục các mô, và có nhiều thành phần tăng cường hệ thống miễn dịch.

Trong suốt thời gian trị liệu, khách hàng sẽ thấy da hơi ửng đỏ. Sau vài ngày, vết đồi mồi sẽ sậm màu hơn và nhạt dần trong những ngày tiếp đó, nhiều trường hợp đốm đồi mồi tự thu nhỏ lại và biến mất trong 3-6 lần điều trị.

