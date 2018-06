Làm cách nào để điều trị dứt điểm lỗ chân lông to?

Trả lời:

Lỗ chân lông to là nỗi lo của không ít bạn, đặc biệt là những bạn gái, vì không những làm giảm tính thẩm mỹ trên gương mặt, mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Tình trạng này làm tích tụ các chất bẩn, mỹ phẩm, kem tránh nắng… cùng với acid béo trong mồ hôi tạo thành hợp chất oxy hóa, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, da thâm xỉn, không sáng mịn, nếp nhăn xuất hiện. Ngoài ra, tình trạng lỗ chân lông to còn làm cho da dễ bị viêm nhiễm, nổi mụn, bạn gái sẽ khó khăn hơn cho việc trang điểm. Lỗ chân lông to kết hợp với những sẹo của mụn trứng cá trên da mặt làm cho lỗ chân lông càng nhìn rõ hơn.

Có nhiều phương pháp để điều trị bệnh lỗ chân lông to, nhưng chỉ mang tính chất tạm thời se khít lỗ chân lông, không thể điều trị tận gốc được tình trạng sừng hóa, tăng tiết dầu của tuyến bã nhờn và không thể làm tái tạo lại lỗ chân lông một cách hiệu quả.

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Viết Hải đang điều trị cho bệnh nhân.

Công nghệ được xem là cuộc cách mạng trong ngành thẩm mỹ mới nhất hiện nay là sử dụng Spectra Laser - một thế hệ laser mới, đã được chứng nhận an toàn bởi cơ quan dược phẩm, thực phẩm Mỹ - FDA, và đang được sử dụng tại nhiều nước có ngành thẩm mỹ phát triển như: Mỹ, Hàn quốc, Thái Lan, Singapore... Spectra Laser hoạt động linh hoạt, với các bước sóng chọn lọc chính xác đến từng lỗ chân lông của tuyến bã nhờn, trong một trị liệu có tên gọi là Spectra Peel.

Spectra Peel là công nghệ dựa trên nguyên lý âm quang học, dưới tác động kép của chế độ Spectra Mode (xung dài 300 micro giây - thuật ngữ chuyên môn gọi là Quasi Long Pulse) và Q-Switched Mode. Đây là một đột phá về công nghê và là một điểm khác biệt của công nghệ Spectra Laser so với các loại Laser Q-Switched thông thường trước đây.

Spectra Mode có xung dài sẽ làm nóng các hạt cacbon đã được bôi sẵn lên da, sau đó các tia laser của chế độ Q-Switched Mode sẽ làm phá vỡ các hạt cacbon này, giúp loại bỏ chính xác lớp tế bào hư tổn ngoài cùng của da. Ngoài ra, các tia này sẽ loại bỏ sừng hóa nang lông, tái tạo một lớp tế bào mới của tuyến bã nhờn, giúp cải thiện tình trạng tăng tiết dầu, se khít lỗ chân lông một cách hiệu quả và tận gốc, kích thích phát triển chuỗi liên kết collagen, elastin, tái tạo biểu bì mới…

Trước và sau khi điều trị lỗ chân lông to.

Sau vài lần trị liệu, da bạn được trẻ hóa và tươi sáng, tình trạng tăng tiết bã nhờn được bình thương hóa, mụn trứng cá chấm dứt, lỗ chân lông được thu nhỏ các vùng sẹo lõm được làm đầy.

Tuy kết quả thấy rõ và hiệu quả sau chỉ vài lần trị liệu, nhưng để có kết quả tốt nhất và lâu dài, bạn cần một liệu trình khoảng 5 lần, mỗi lần cách nhau 2-3 tuần. Để quyết định được chính xác liệu trình của bạn, cần phải có tham vấn của bác sĩ. Chúc bạn sẽ tìm được một phương pháp trị liệu thu nhỏ lỗ chân lông một cách an toàn và hiệu quả nhất.

