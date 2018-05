Làm đẹp an toàn, hiệu quả

Hiện có nhiều spa, beauty salon xuất hiện trên thị trường Việt Nam để đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng của chị em. Tuy nhiên, để làm đẹp an toàn mà lại đem đến hiệu quả cao là mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Theo các ý kiến chuyên gia, năm 2014 khách hàng sẽ có xu hướng quay về cách làm đẹp đơn giản từ truyền thống như: dùng nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược, dùng liệu pháp thủy hóa hoặc dùng các phương pháp chăm sóc da từ bên trong.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ngày nay do lối sống thời công nghiệp hóa đã khiến con người phải chạy đua hối hả. Trong đó, một số lượng lớn khách hàng muốn giảm béo, làm trắng da nhanh hay làm sao để cho hết nám và tàn nhang trong thời gian ngắn nhất. Chính việc làm này đã dẫn đến những hệ lụy không nhỏ cho sức khỏe của những người trong cuộc. Cụ thể là làn da trắng nhưng mỏng tang tiềm ẩn nhiều rủi ro như: da dễ bị sạm, nguy cơ ung thư da do sử dụng các hóa chất độc hại, khuôn mặt sạm đen do chăm sóc da không đúng cách… Do đó, việc làm đẹp an toàn mà vẫn mang đến hiệu quả lâu dài cho phái đẹp đang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay.

Để hiểu hơn về những xu hướng làm đẹp này, Cosmobeauté Vietnam 2014 tổ chức hội thảo xoay quanh chủ đề spa với những chia sẻ từ Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Tổng giám đốc, giảng viên môn massage điều trị và môn chăm sóc khách hàng Công ty cổ phẩn đào tạo & phát triển Spa Việt Nam.

Cùng chuỗi sự kiện trên, khách tham dự cũng sẽ được chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da khoa học theo phương pháp của tiến sĩ Murad với những sản phẩm mang thương hiệu Murad.

Cosmobeauté là chuỗi triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành làm đẹp, được tổ chức thường niên tại Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Nằm trong chuỗi sự kiện trên, Cosmobeauté Vietnam 2014 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM.

Thông tin chi tiết về triển lãm Cosmobeauté Vietnam 2014 liên hệ: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS)

Địa chỉ: 12A03, lầu 12, tòa nhà Cộng Hòa Plaza, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

Tel: 0838427755. Fax: 0839481188.

Email: info@veas.com.vn.

