Làm đẹp bằng điện chuyển ion VitaminC

Vitamin C có tên khoa học là acid ascorbic, có tác dụng tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe. Ngoài ra, cơ chế tác động của nó còn mang lại nhiều tác dụng tích cực với làn da như: gia tăng tuần hoàn máu, lấy đi oxygen hoạt hóa, giúp duy trì sự đàn hồi, săn chắc, ngăn ngừa lão hóa; kích thích sự tổng hợp collagen, làm đầy sẹo lõm. Các nghiên cứu khoa học cho thấy khi sử dụng trên da, tế bào tiếp xúc với vitamin C tái tạo sợi collagen nhanh gấp 8 lần so với bình thường; ngăn sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, cải thiện tình trạng sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám; bảo vệ da trước những tác hại bên trong lẫn bên ngoài, hiệu quả cao trong việc điều trị da bị tổn thương do tác hại của ánh nắng và bảo vệ da trước nắng.

Vitamin C là một nhân tố quan trọng trong làm đẹp và cải thiện các khiếm khuyết trên da.

Vitamin C chỉ phát huy tác dụng của nó khi hàm lượng cao vitamin C được vận chuyển vào sâu lớp đáy thượng bì. Do đó, giải pháp điện chuyển ion là phương pháp hữu hiệu với công nghệ dùng dòng điện đặc biệt đưa vitamin C đã được ion hóa, với nồng độ cao đi sâu vào da và phát huy tác dụng.

Phương pháp “truyền thống” là thoa trực tiếp vitamin C nguyên chất lên vùng da cần điều trị là cách đơn giản, dễ thực hiện, có hiệu quả lâu dài nhưng đòi hỏi sự kiên trì khi sử dụng. Vì vitamin C chỉ phát huy tác dụng khi được điều chế với hàm lượng cao nên đòi hỏi một công nghệ điều chế đặc biệt, áp dụng trong các sản phẩm đặc trị. Do đó, khi có nhu cầu điều trị các vấn đề về da như: sạm, nám, sẹo thâm do mụn, bạn cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn sản phẩm chứa vitamin C nguyên chất, hàm lượng cao (từ 10% trở lên), ổn định và thẩm thấu tốt qua da.

Acnes C10 chứa 10% vitamin C nguyên chất với Ethoxydiglycol giúp vận chuyển dưỡng chất này tiếp cận lớp đáy thượng bì để phát huy tác dụng, điều trị các khuyết điểm trên da như sẹo lõm, thâm sạm, nám, tàn nhang… Lọ đựng làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng.

5 vấn đề về da được cải thiện nhiều sau khi sử dụng Acnes C10 là: sẹo, vết thâm; nám, tàn nhang; da sần, thô ráp; da nhờn, mụn; lỗ chân lông to.

