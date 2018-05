Làm đẹp da cho cô dâu trong ngày cưới

Da mặt trang điểm thường bị mốc là do da có nhiều tế bào chết. Nguyên nhân của sự xuất hiện các tế bào chết này một phần là do quá trình lão hoá tự nhiên của da, cũng có thể là do da bị mất nước bề mặt hoặc cơ thể thiếu vitamin hay đôi khi là do sử dụng sản phẩm không đúng với loại da của mình... Để cải thiện tình trạng này, bạn nên sử dụng bộ sản phẩm dưỡng dùng cho da khô (nên đến tham khảo tư vấn của các nhà chuyên môn, tránh dùng sai mỹ phẩm).

Đặc biệt, mỗi tuần bạn nên sử dụng dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu tại thẩm mỹ viện. Quá trình chăm sóc da này sẽ mang lại hiệu quả bởi những tác dụng do nó mang lại: Làm cho da sáng mướt, mịn màng tươi sáng do da được cung cấp một lượng lớn các vitamin cần thiết, quá trình này còn làm sạch các tế bào chết và các chất dơ từ sâu bên trong các lỗ chân lông, giúp da khoẻ, độ pH được cân bằng và không còn hiện tượng bong vảy trên da, chăm sóc da còn mang lại một cảm giác thư giãn, làm cho tinh thần thoải mái vì vậy sắc diện luôn luôn tươi tắn. Nếu việc dưỡng da và chăm sóc da đúng cách thì bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề bị mốc khi trang điểm, làn da đẹp sẽ rất "ăn phấn".

Bên cạnh đó, để loại bỏ mụn ở lưng, bạn cũng cần phải mất khoảng thời gian 1-2 tháng. Trước tiên, bạn phải tiến hành lấy hết các nhân mụn ra khỏi, các mụn này thường có nhân cứng (dạng mụn đầu đen), sau đó thực hiện các bước tiêu độc cho da, ngăn ngừa sự trở lại của mụn. Hiện nay, để triệt tiêu các nốt mụn này, trị liệu chuyên nghiệp là dùng bộ kháng sinh trị mụn của Pierre Fabre kết hợp với các bước sóng ánh sáng, thời gian điều trị từ 5 đến hơn 10 lần, diễn ra trong 3-8 tuần tùy theo tình trạng mụn.

Ngoài ra, bạn muốn có được làn da láng mướt mịn màng và không còn vết thâm, sau khi tiêu diệt hết mụn thì chuyển qua điều trị thâm. Phương pháp xóa thâm với serum đặc trị, kết hợp với các bước song Cold Light sẽ giúp loại bỏ các vết thâm trong thời gian ngắn. Nếu thâm ở mức độ bình thường thì sau 1-2 lần điều trị trong một tháng, nếu vết thâm sâu và nhiều thì mất 3-5 lần trong thời gian trên hai tháng.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ Mỹ viện Mai Thủy:

- 19 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: (04) 66747729 - 0904309667

- 71 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (04) 66748329 - 35373708

Website: http://myvienmaithuy.com.vn/

(Nguồn: Mỹ viện Mai Thủy)