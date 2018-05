Làm đẹp da với Vitamin C

Vitamin C dùng để tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe. Ngoài ra cơ chế tác động của vitamin C mang lại nhiều tác dụng tích cực với làn da như:

Giúp duy trì vẻ đẹp và gia tăng tuần hoàn máu, lấy đi oxygen hoạt hóa, phòng tránh lão hóa da.

Điều trị da bị tổn thương do tác hại của ánh nắng.

Cải thiện tình trạng sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám: ngăn sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin.

Điều trị sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn: hỗ trợ hình thành sợi collagen, tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da.

Ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông.

Nếu thiếu vitamin C, lỗ chân lông dầy sừng, da dễ bị bầm, chảy máu, giảm khả năng liền sẹo của vết thương. Bên cạnh đó, vitamin C còn có tác dụng ngăn sự hình thành và làm mờ hắc tố melanin trong việc trị các vết sẹo, thâm.

Vì thế, để chăm sóc làn da, hiện nay trên thế giới có ba xu hướng:

Tiêm vitamin C trực tiếp vào da: dễ gây sốc.

Uống: vitamin C rất dễ tương tác với các chất khác, hơn nữa không có tác dụng cục bộ lên vùng da cần điều trị.

Phổ biến và an toàn hơn là thoa trực tiếp vitamin C nguyên chất vào vùng da cần điều trị. Nên lựa chọn sản phẩm chứa vitamin C nồng độ cao và ở dạng ổn định với độ pH trung tính, khắc phục nhược điểm của vitamin C (chỉ có tác dụng bề mặt, khó thẩm thấu qua da, không ổn định, dễ phân hủy).

Ngoài ra, mặt nạ trái cây cũng có c

Mặt khác, việc đưa vitamin C vào sâu trong da khá phức tạp, đòi hỏi một quá trình nghiên cứu lâu dài. Hiện nay chỉ có một số công ty dược mỹ phẩm điều chế được công thức chứa thành phần tá dược hỗ trợ vitamin C, giúp vitamin C nguyên chất đi sâu vào lớp đáy của thượng bì, và phát huy tối đa tác dụng.

Acnes C10 với công thức 10% vitamin C nguyên chất, giúp thâm nhập sâu tận trong biểu bì, ức chế việc tạo thành và làm mờ sắc tố melanin, cho những vết thâm do mụn sáng dần lên và thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, giúp sẹo do mụn trở nên trơn phẳng.

