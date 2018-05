Làm đẹp tại trung tâm thể dục

Theo như kết quả thăm dò thì chỉ có 15% số lượng máy tập cá nhân tại nhà là được sử dụng thường xuyên trong khi phần lớn sẽ bị bỏ xó cho bám bụi vì rất nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu đến từ việc thiếu hứng thú khi tập luyện. Chính vì thế, càng ngày lại có càng nhiều người tìm đến các trung tâm thể dục thể thao chuyên nghiệp.

Các trung tâm được trang bị nhiều loại máy móc đa đạng, hiện đại, mà còn được hướng dẫn bởi những hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Các bài tập ở đây cũng rất đa dạng, phù hợp với cả nam và nữ, ở mọi lứa tuổi khác nhau. Cụ thể như Gym phù hợp với nam giới, giúp mang lại thể hình cân đối, săn chắc và sức khỏe dẻo dai; Yoga phù hợp với những người nhiều tuổi, giúp mang lại sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Đặc biệt, các lớp Group X (Aerobic, Dancing…) rất phù hợp với các bạn trẻ năng động muốn sở hữu một vóc dáng cân đối.

Trung tâm NShape, xuất hiện tại thị trường Hà Nội từ năm 2009, đến nay đã thu hút được hơn 2.000 hội viên tham gia. Để đáp ứng nhu cầu các hội viên, trung tâm đã mở thêm một chi nhánh nữa trên địa bàn thành phố Hà Nội và dự định tiếp tục mở rộng quy mô trong những năm tới. Luyện tập thể dục thể thao là một nhu cầu cần thiết, đang được người dân Thủ đô nói riêng và miền Bắc nói chung hưởng ứng.

Mùa hè này, NShape cho ra mắt 3 môn tập mới gồm: BodyJam, BodyCombat, và Zumba… Đây đều là những môn Group X đang thịnh hành tại các nước phát triển với bản quyền chính thức và giảng viên có chứng chỉ quốc tế trực tiếp hướng dẫn.

BodyCombat là môn tập được kết hợp tinh túy của các môn võ thuật như Kickboxing, Taekondo, Taichi… mang đến cho người tập phong cách tập luyện mạnh mẽ và dẻo dai. BodyJam là sự kết hợp của các điệu nhảy hiện đại và cổ điển, với vũ điệu của Salsa, latino, Disco… bằng những động tác đơn giản nhưng sẽ khiến cơ thể bạn đổ thật nhiều mồ hôi. Zumba (ra mắt vào ngày 16/7) là sự kết hợp giữa lắc hông uyển chuyển và chuyển động mạnh mẽ của cơ thể trên nền nhạc Latin sôi động.

Nshape đang có chương trình khuyến mại đặc biệt cùng bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 450 triệu đồng. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 28/8.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng mua thẻ Membership, hoặc gia hạn thẻ cũ với thời gian tối thiểu 6 tháng hoặc tối thiểu 24 buổi cho gói tập PT và cho tất cả các loại thẻ ở cả 2 câu lạc bộ. Với cứ 10 triệu đồng được quy đổi thành một mã số dự thưởng may mắn, những hội viên đồng thời mua thẻ membership và PT có thể được cộng tổng số tiền để quy đổi ra mã số dự thưởng.

Các giải thưởng đến từ những nhà tài trợ Epikurean, Mercedes, CityGolf, Eglo, Kanebo, Sentory, The Warehouse, Bệnh viện Hồng Ngọc, Paul & Paula, Elizabeth Arden, Model Club… với các giải thưởng như: kỳ nghỉ dưỡng tại An Lâm Ninh Vân Bay Nha Trang trị giá 45.000.000 đồng; tại An Lâm Saigon River trị giá 42.000.000 đồng cùng nhiều giải thưởng giá trị khác...

Liên hệ: NShape Fitness

Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Tel: 04 6266 0495; Hotline: 0912 348 555

NShape Fitness & Spa 14-16 Hàm Long, Hà Nội.

Tel: 043 944 9920; Hotline: 0912 348 555.

Website: www.nshapefitness.vn

(Nguồn: NShape Fitness)

