Làm gì để phục hồi nhanh làn da khô sạm?

Trước thềm năm mới ai cũng muốn 'tút tát' lại tổng thể để khuôn mặt tươi sáng, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Những dịch vụ thắp sáng làn da tức thời luôn được lựa chọn nhiều nhất trong những ngày cuối năm này.

Vitamin C Organic- Thắp sáng rạng rỡ làn da trước thềm năm mới.

Vitamin C chuẩn Organic là dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp phục hồi độ láng mịn cho làn da chỉ sau 60 phút trị liệu. Các động tác thúc đẩy năng lượng nhẹ nhàng cùng với sản phẩm đạt chuẩn Organic mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị. Làn da được kích thích lưu thông và tuần hoàn máu tốt hơn tìm lại nét hồng hào và căng mịn cho làn da.

Vitamin C Organic là sản phẩm Vitamin C duy nhất có kích thước phân tử được chia nhỏ tương đương với khoảng trống giữa các tế bào nên đạt được độ thẩm thấu cao đến tận lớp màng đáy tế bào mang lại hiệu quả ngay tức thì. Làn da được bổ sung đầy đủ Vitamin C sẽ hồi sinh trở lại , sắc tố da được đồng nhất từ sâu bên trong. Làn da sẽ tiếp tục đẹp lên trong những ngày tiếp theo.

