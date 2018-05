Làm gì khi da bị stress?

Đầu tiên là nước da nhìn mai mái xanh xao, đôi khi thay đổi màu sắc theo thời gian và thời tiết, nhất là khi đến kỳ kinh thì da bợt bợt, lỗ chân lông gioãng nở to và sờ không còn mịn màng như trước dù tôi vẫn dùng sản phẩm dưỡng da tại nhà.

Trả lời:

Quá trình lão hóa da thường bắt đầu từ tuổi 25 và phát triển mạnh mẽ từ tuổi 35 nhất là khi phải đối mặt với những căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Biểu hiện ban đầu là tình trạng da kém láng mịn, lỗ chân lông thô, làn da khô hạn và xuất hiện những nếp nhăn ở đuôi mắt. Thời gian gần đây, chị gặp nhiều áp lực trong công việc, dẫn đến sự căng thẳng thần kinh, điều này kích thích các trao đổi chất trong cơ thể cũng như sự oxy hóa kim loại (điển hình là oxy hóa kim loại đồng, dẫn đến rối loạn quá trình tái tại da, hư tổn tế bào gốc khiến da xuống cấp, lão hóa và có các biểu hiện như trên. Nếu để kéo dài, sẽ xuất hiện thêm tình trạng xạm nám da.

Chị cũng chia sẻ vẫn sử dụng các loại mỹ phẩm dưỡng da như trước, tuy nhiên tác dụng không rõ rệt. Điều này cho thấy, làn da của chị đòi hỏi lượng dinh dưỡng cao hơn cũng như những tác động sâu hơn để có thể cải thiện tổng thể cũng như duy trì tuổi thanh xuân.

Trẻ hóa da đa lớp công nghệ 3D là khái niệm mới trong ngành thẩm mỹ.

Với sự phát triển nhanh về công nghệ thẩm mỹ như hiện nay, chị có thể tham khảo một số phương pháp làm đẹp, chống lại stress da (khái niệm mới trong ngành thẩm mỹ) dành cho nhân viên văn phòng, các doanh nhân phải đối mặt nhiều với sự căng thẳng công việc.

Trẻ hóa da đa lớp công nghệ 3D là khái niệm mới trong ngành thẩm mỹ, mới xuất hiện tháng 10/2011. Công nghệ này dùng siêu kim (Microneedle) để tác động xuống đến lớp hạ bì, Tại đó, nhiệt năng kích thích tăng sinh collagen để tái sắp xếp cấu trúc làn da, tăng cường các chuỗi liên kết giúp cho làn da săn chắc hơn. Ở thượng bì, nhiệt năng kích thích quá trình sản sinh tế bào mới, thay thế những tế bào da nua mang lại cho làn da diện mạo mới, trẻ trung và tươi sáng hơn. Quá trình phục hồi làn da diễn ra theo chu kỳ phát triển của tế bào da (28 ngày) và ngay sau trị liệu một tuần, chị sẽ thấy các nếp nhăn mờ hơn, sắc tố da tươi sáng và đồng nhất.

Quá trình thực hiện chỉ 1-2 lần, mỗi lần cách nhau 2-4 tháng. Giữa các liệu trình, có thể bổ sung một số dịch vụ chăm sóc da cao cấp như Vitamin C, Luminus C and sea, trị liệu tế bào gốc tăng cường collagen tươi… của hệ thống sản phẩm sạch Pevonia (Mỹ).

Những vùng điều trị thích hợp với công nghệ trẻ hóa da đa lớp.

Dù đã được chăm sóc tại Spa bằng công nghệ cao thì việc sử dụng kem dưỡng thường xuyên là việc nên làm. Thường xuyên được bổ sung dưỡng chất, làn da sẽ tăng cường được sức đề kháng để chống lại các gốc tự do trong môi trường. Đồng thời, một chế độ nghỉ ngơi điều độ cùng với một thực đơn nhiều rau xanh, vitamin A, C, E cũng là bí quyết để gìn giữ nét xuân cho làn da.

Ngày 29/11, tại Spa y tế công nghệ cao Senta Medi sẽ diễn ra buổi trò chuyện với tiến sĩ Robert Glen Calderhead – chuyên gia da liễu với 26 năm trong ngành thẩm mỹ, về vấn đề phục hồi da lão hóa bằng công nghệ 3D. Đăng ký để có cơ hội được chuyên gia Robert Glen Calderhead thăm khám và tư vấn trực tiếp.

Thông tin được tư vấn bởi:

Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

Email: info@senta.com.vn

YM: senta_medi

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net