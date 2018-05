Làm mắt 2 mí xinh như sao Hàn

Đôi mắt một mí dường như vẫn là vẻ đẹp xa lạ trong khuôn khổ chuẩn mực của người Việt là “mắt bồ câu, mũi dọc dừa, mặt trái xoan”. Trước đây, khi công nghệ thẩm mỹ chưa phát triển, để khắc phục đôi mắt một mí, các chị em tốn nhiều thời gian để vẽ mắt, kẻ mắt, dán mí… nhưng kết quả này không bền, thường chỉ kéo dài trong vòng 24 giờ cho đến khi tẩy trang.

Để không còn gặp phiền hà về thời gian trang điểm, bạn có thể tham khảo công nghệ bấm mí Hàn Quốc - phương pháp cho hiệu quả vĩnh viễn, bền lâu và không tốn thời gian. Đây là công nghệ phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á.

Đôi mắt một mí là vẻ đẹp xa lạ với chuẩn mực của người Á Đông.

Là công nghệ có xuất xứ từ Hàn Quốc, được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về hiệu quả và độ an toàn. Công nghệ này giúp bạn có được đôi mắt đẹp như các ngôi sao xứ Hàn: hai mí to tròn, cân xứng, mí mắt có độ gấp đủ chuẩn, không quá mỏng để bị ẩn, không quá dày gây cảm giác “nặng” mắt.

Bấm mí Hàn Quốc hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, như không hề có sự can thiệp của dao kéo. Đặc biệt, độ an toàn của công nghệ đạt đến mức bạn không có cảm giác đau đớn hay khó chịu nào trong và sau quá trình thực hiện. Do đó, bạn không mất thời gian nghỉ dưỡng mà có thể trở lại ngay với công việc hàng ngày.

Bấm mí Hàn Quốc là công nghệ hiện đại giúp bạn nhanh chóng sở hữu đôi mắt hai mí đẹp

Đây là kỹ thuật tạo sự liên kết giữa da mi mắt và cơ nâng mi để khi mở sẽ hình thành nếp mí mới. Để có hai nếp mí cân đối với nhau và hài hòa với khuôn mặt, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám, đo vẽ cung bấm mí phù hợp với từng đôi mắt, từng người khác nhau. Bằng dụng cụ chuyên dụng, qua đôi bàn tay khéo léo, bác sĩ sẽ thực hiện liên kết để tạo nếp mí mới.

Bấm mí không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự tinh tế, các thao tác diễn ra nhanh gọn, chính xác, nhẹ nhàng. Các bác sĩ lành nghề chỉ cần tối đa 20 phút để thực hiện nhưng mang lại kết quả vĩnh viễn.

Để có mí mắt mới ưng ý, bạn nên lựa chọn cơ sở thực hiện có uy tín trong lĩnh vực để được bác sỹ có trình độ, chuyên môn cao, tay nghề vững trực tiếp thực hiện. Điều này vừa mang lại cho bạn mí mắt đẹp, vừa giúp bạn an tâm tránh gặp phải các sự cố như: mắt bị xếch, bị trợn, mí không đều, không rõ nếp…

Phương pháp này không cần phẫu thuật, không cắt rạch nên không gây đau, không tốn thời gian bình phục. Bên cạnh đó, bấm mí không gây tổn thương cho mắt, không ảnh hưởng đến thị lực.

Gương mặt tươi sáng, đôi mắt to tròn sau khi thực hiện bấm mí Hàn Quốc.

Cách chăm sóc sau bấm mí đơn giản, dễ dàng thực hiện tại nhà. Bạn chỉ cần tránh dụi mắt mạnh, tránh ánh sáng mặt trời gay gắt, hạn chế xem TV, đọc sách… trong một khoảng thời gian ngắn để mắt nhanh chóng phục hồi. Bấm mí mắt Hàn Quốc là kỹ thuật phù hợp cho cả nam và nữ, cũng như cho những bạn muốn khắc phục sự cố bấm mí trước đó.

