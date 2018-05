Làm sao để chăm sóc da đúng cách trong mùa hè?

Trả lời:

Thời tiết nắng nóng của mùa hè, cùng với tác động của tia cực tím và tia tử ngoại cường độ mạnh khiến làn da thường bị khô, sần sùi và sạm đi một cách nhanh chóng. Để bảo vệ và chăm sóc da trong mùa hè, ngoài việc bôi kem chống nắng và kem dưỡng da hàng ngày, làn da cần được cung cấp đủ vitamin để làm đẹp và tăng sức đề kháng cho da, điều này đặc biệt cần thiết với những người phải thường xuyên đi lại nhiều.

Oxy nguyên chất giúp nuôi dưỡng và phục hồi da hư tổn.

Với tình trạng da hiện tại, bạn có thể tham khảo dịch vụ chăm sóc và nuôi dưỡng làn da bằng oxy nguyên chất. Máy oxy đẩy sâu oxy tinh khiết 98% đến lớp thượng bì, nơi sinh sản tế bào giúp kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi của làn da. Song song đó, hệ thống Intraceuticals nhẹ nhàng đưa các dưỡng chất làm trắng và trẻ hóa làn da như vitamin A, C, D và tinh chất trà xanh thấm sâu vào các tế bào da.

Khi được cung cấp đầy đủ oxy, làn da được kích thích đào thải độc tố nhanh hơn giúp gia tăng sức đề kháng để chống lại các phân tử gốc tự do, ngăn ngừa sự tăng sinh hắc sắc tố melanin. Làn da được cung cấp đủ độ ẩm sẽ tươi mới, sáng mịn và bóng khỏe. Oxygen là giải pháp chăm sóc và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, nhưng mang lại hiệu quả ngay tức thì và vẻ đẹp tự nhiên cho làn da.

Vitamin C Organic - Giải pháp nhanh cho làn da sạm màu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ vitamin C Organic- giải pháp nhanh cho làn da sạm màu. Bằng những động tác thúc đẩy năng lượng chuyên nghiệp, vitamin C sẽ thẩm thấu sâu vào lớp tế bào màng đáy, giúp cải thiện sắc tố da từ sâu bên trong. Sau 60 phút trị liệu, bạn sẽ cảm nhận ngay được làn da sáng mịn, rạng rỡ. Đây là nhóm sản phẩm của hãng mỹ phẩm cao cấp Pevonia đạt chuẩn Organic từ khâu nuôi trồng, thu hoạch đến khâu sản xuất, không có chất bảo quản hay chất tạo mùi và là sản phẩm chuyên dùng cho các spa y tế công nghệ cao trên thế giới. Dịch vụ vitamin C Organic được ví như "đũa thần" tái tạo vẻ đẹp của làn da và duy trì kết quả trong thời gian dài.

Thông tin được tư vấn bởi:

Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

Email: info@senta.com.vn

YM: senta_medi

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net