Làm sao để xóa quầng thâm cho đôi mắt?

Trả lời:



Quầng thâm và bọng mắt khiến chị trông mệt mỏi và già trước tuổi. Đặc biệt, với các nữ công sở thường xuyên làm việc với máy tính, nhưng lại bận rộn và không có thời gian chăm sóc, khiến cho đôi mắt bị lão hóa sớm. Đó là lý do vì sao các dịch vụ xóa quầng thâm, trẻ hóa mắt được chị em văn phòng tìm kiếm và truyền tai nhau sử dụng. Với những người phụ nữ bận rộn, miếng dán vi mạch Power Patch sẽ mang lại hiệu quả điều trị nhanh tình trạng thâm quầng mắt, mà không mất nhiều thời gian.

Dù mới xuất hiện tại Việt Nam, song miếng dán Power Patch đã được giới văn phòng yêu thích bởi tính hiệu quả và nhanh gọn của dịch vụ. Miếng dán đưa dược chất qua da và một vi mạch điện được hợp nhất phía bên trong của miếng dán, vô hiệu hóa hắc sắc tố gây quầng thâm mắt (tyrosite), tăng khả năng lưu thông, tuần hoàn làm cho da vùng mắt sáng lên một cách tự nhiên. Đây là trị liệu rất đơn giản, nhanh chóng nên chị em thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để vừa làm đẹp, vừa thư giãn, nghỉ ngơi.

Chị đã đắp bã trà và mặt nạ khoai tây nhưng không giảm thâm vì thâm quầng mắt của chị không đơn thuần là do mất ngủ hay mệt mỏi mà là do sự thay đổi nội tiết tố. Do đó, chị nên kết hợp với chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt từ sâu bên trong. Hiện nay, sản phẩm Bioactive Blackcurrant chứa anthocyanin giúp làm hết các cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện thị lực do phải làm việc nhiều với máy tính trong thời gian dài. Chiết xuất Blackcurrant giúp gia tăng tuần hoàn cho các vi mạch ở mắt, cung cấp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt tối ưu khỏi tác động xấu của tia cực tím, bức xạ máy tính và các gốc tự do trong môi trường.

Một trị liệu trọn gói tại spa y tế 5 lần, kết hợp với sử dụng sản phẩm tại nhà sẽ giúp chị loại bỏ được vết thâm quầng, phục hồi sức khỏe toàn diện cho đôi mắt khỏe đẹp.

Thông tin được tư vấn bởi:

Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

Email: info@senta.com.vn

YM: senta_medi

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net