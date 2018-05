Làm thế nào để cải thiện da khô và mất nước?

Trả lời:

Làn da khô thường hay bị mất nước và nếu không được chăm sóc thường xuyên sẽ già nua và xuống cấp rất nhanh. Với tình trạng da hiện tại, chị cần kết hợp liệu trình chăm sóc đặc biệt dành cho da khô tại spa y tế và sử dụng sản phẩm dưỡng tại nhà theo hướng dẫn của điều trị viên. Đây là cách nhanh nhất để phục hồi làn da hư tổn, tìm lại sức sống và vả đẹp cho làn da với chi phí trong thời gian ngắn nhất.

Vitamin C được biết đến như một thần dược kích thích tế bào sản sinh collagen làm săn chắc da và chống lại các gốc tự do trong môi trường, tránh tác động xấu của ánh nắng mặt trời, chống lại các oxygen hoạt hóa giúp tăng cường độ ẩm cho làn da. Làn da của chị đang bị hư tổn nặng, nên việc bổ sung ngay vitamin C là giải pháp tốt hiện nay. Dưới đây là dịch vụ vitamin C Organic, giải pháp phục hồi hư tổn, tái tạo sức sống và vẻ đẹp của làn da để chị tham khảo.

Tăng cường vitamin C - phục hồi làn da hư tổn.

Vitamin C chuẩn Organic là dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp, giúp cho làn da rạng rỡ và láng mịn tức thì. Các phân tử vitamin C được chia nhỏ kích thước tương ứng với khoảng trống của tế bào, cùng với các động tác thúc đẩy năng lượng giúp cho dưỡng chất đạt độ thẩm thấu sâu đến tầng đáy của thượng bì. Khi được cung cấp đầy đủ vitamin C và dưỡng chất, các tế bào da sẽ hồi sinh trở lại và chị sẽ cảm nhận được làn da căng mịn, rạng rỡ. 60 phút trị liệu cũng là lúc làn da được thả lỏng nhờ các động tác thúc đẩy năng lượng và sự thư giãn bởi hương thơm tự nhiên của sản phẩm. Dịch vụ này được khuyên dùng tuần một lần, liên tục 4-6 lần sẽ giúp chị tìm lại làn da trắng sáng, hồng hào và căng tràn sức sống.

Khi lựa chọn mỹ phẩm dành cho da khô, chị cần lựa chọn những sản phẩm có chứa các hoạt chất có tính dữ nước và chống lão hóa như: Pear Seed Extract, Royal Jelly, Micro Emulsified vitamin A, E & C và Hyaluronic Acid da của bạn sẽ được trẻ hóa săn chắc, và đàn hồi tốt hơn. Sữa rửa mặt dịu nhẹ, nước giữ ẩm và các tinh chất vitamin là những sản phẩm không thể thiếu khi chăm sóc da tại nhà.

Hiện nay, Pevonia (dòng mỹ phẩm hàng đầu tại Mỹ) đang được yêu thích và sử dụng trên toàn thế giới. Đây là dòng sản phẩm hiếm hoi đạt tiêu chuẩn Organic, không chất bảo quản, chất tạo màu tạo mùi được FDA kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn.

