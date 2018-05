Làm thế nào để mông mẩy?

Trả lời:

Có ba phương pháp có thể làm thay đổi kích thước và hình dáng của mông: phẫu thuật ghép mỡ tự thân, phẫu thuật nâng mông nội soi, phẫu thuật nâng cơ mông.

1. Phẫu thuật ghép mỡ tự thân:

Mỡ được lấy ra ở vùng mỡ thừa, thường là vùng bụng. Một phần sẽ được bảo quản dự trữ. Một phần tiêm vào vùng dưới da mông. Vì các tế bào mỡ tham gia vào chuyển hóa của cơ thể, một phần sau khi tiêm sẽ được hấp thụ. Do vậy cứ 6 tuần một lần phải tiêm thêm bằng mỡ đã lưu trữ trước đó. Để cho mỡ ghép ở đúng vị trí, bệnh nhân phải được định hình mông trong vòng 5 ngày.

Trong kỹ thuật này, mỡ được hút ra bằng phương pháp hút chân không với dụng cụ hút chuyên dụng. Sau đó ly tâm loại dịch nổi, nghiền đồng thể để tách thành từng tế bào mỡ. Tiêm vào lớp dưới da mông qua từng vết rạch nhỏ khoảng 0.2 cm.

Khó khăn của phương pháp này là phần lớn những người muốn tăng kích cỡ mông đều gầy và không có nhiều mỡ thừa để lấy, do đó đôi khi không có đủ lượng mỡ cần thiết cho trị liệu.

2. Phẫu thuật nâng mông chảy xệ bằng chỉ:

Đây là kỹ thuật không sử dụng chất liệu độn. Thường được sử dụng đối với những trường hợp mông chảy xệ. Với kỹ thuật này vùng mông xệ sẽ được nâng cao, giúp làm gọn mông, nhờ đó mông cũng cao và đầy hơn.

3. Phẫu thuật nâng mông nội soi bằng đặt chất liệu độn:

Phương pháp này dành cho những người cơ mông không phát triển, thiếu mỡ vùng mông hoặc đơn giản là họ muốn độn mông cho đẹp. Sự đa dạng về hình thái, kích thước của túi độn giúp cho những người khó tính nhất cũng hài lòng về hình thức. Kết quả giữ được lâu dài, ổn định sau phẫu thuật.

Một ca độn mông kéo dài khoảng 2 giờ trong lúc bệnh nhân được gây mê hoàn toàn. Mô cấy được đặt, định vị tự nhiên đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, do vùng mông phải tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể như đi bộ, chịu tỳ nén khi ngồi, nằm ngửa… nên cần thời gian hồi phục dài hơn so với các phẫu thuật thẩm mỹ khác. Sau 5-7 ngày, bệnh nhân có thể ngồi, đi bộ nhẹ nhàng được. Kết quả sẽ thấy ngay sau khi phẫu thuật, mông căng tròn, đầy đặn. Những hoạt động đầy đủ như tập thể dục, đi làm việc, đi xe và chạy có thể trở lại bình thường khoảng 4 tuần sau phẫu thuật, dần dần vùng mông trở nên mềm mại, túi độn sẽ như một phần của cơ thể.

Đối với trường hợp đã tập luyện nhiều nhưng vòng bụng không nhỏ đi nên cân nhắc có sử dụng phẫu thuật hay không. Phẫu thuật tạo hình thành bụng cắt bỏ da thừa, lấy bỏ lớp mỡ dư… Có thể kết hợp cả tạo hình rốn và hút mỡ bụng sẽ đem lại hiệu quả cao và lâu dài.

