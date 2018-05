Làm thế nào để to ngực?

Trả lời:

Để tăng kích thước ngực có thể sử dụng phương pháp bơm đầy ngực hoặc phẫu thuật đặt túi độn ngực

- Nâng ngực bằng bơm đầy ngực: chỉ định tốt nhất cho phụ nữ trẻ với thể tích ngực không quá nhỏ, tổ chức dưới da tuyến vú săn chắc để tránh nguy cơ chảy xệ vú sau bơm ngực.

Kỹ thuật thực hiện đơn giản, phục hồi nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Có 2 loại chất liệu bơm ngực được tổ chức quản lý dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép là mỡ tự thân của khách hàng và một số loại gel cao phân tử ít gây dị ứng như collagen, Hyaluronic acid (Macrolane)...

Phương pháp bơm mỡ tự thân ngoài việc yêu cầu bạn có đủ mỡ để có thể bơm, thường phải thực hiện nhiều lần, mỗi lần bơm với một số lượng mỡ vừa phải (từ 50 ml đến 100 ml mỡ). Nếu bơm nhiều cũng một lúc thì sẽ không đủ máu nuôi mỡ mới, dẫn đến bị hoại tử một phần, phải phẫu thuật lấy ra. Kết quả thường giữ được khoảng một năm do mỡ khi đưa vào ngực sẽ tham gia chuyển hóa và biến đổi, nên nếu muốn giữ được kết quả tốt thường phải bơm bổ sung theo định kỳ khoảng một lần một năm. Ngoài ra, khi bơm mỡ vào ngực, có trường hợp mô mỡ bị tổ chức xơ bao bọc giống như những khối u nhỏ ở ngực, khó phân biệt với u tuyến vú. Do đó, cách đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất hiện nay để làm ngực lớn lên là phẫu thuật đặt túi độn ngực.

