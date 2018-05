Làm thế nào để trẻ hóa cho da mùa hanh khô?

Trả lời:

Vào mùa đông, bất cứ một loại da nào cũng đều bị khô nếu không được chăm sóc và dưỡng ẩm đúng cách. Hơn nữa, văn phòng, một môi trường tưởng chừng là an toàn với làn da vì tránh được tình trạng ô nhiễm khói bụi nhưng thực tế, công sở lại là nơi tiềm ẩn những thủ phạm gây hại cho làn da của bạn. Tại công sở, khi phải làm việc thường xuyên với máy tính thì làn da phải chịu sự tác động xấu từ lượng điện tích sản sinh ra từ màn hình máy tính. Cùng với đó, các gốc tự do phát sinh do ảnh hưởng của bức xạ máy tính khiến làn da nhanh già và kém săn chắc. Và như vậy, các yếu tố môi trường cùng với thời tiết khô hạn của mùa đông làm cho làn da bị tàn phá nặng nề, bong tróc do thiếu hụt độ ẩm trầm trọng. Và đây là thời điểm làn da cần được tăng cường độ ẩm và dưỡng chất để cải thiện tình trạng khô nẻ, xỉn màu.

Với quỹ thời gian eo hẹp của nhân viên văn phòng thì phục hồi làn da bằng oxy nguyên chất là giải pháp nhanh nhất, đơn giản nhất để tìm lại làn da sáng mịn và tươi trẻ.

Theo phương pháp này, oxy nguyên chất sẽ được đẩy sâu xuống lớp màng đáy thượng bì và hạ bì, kích thích tăng sinh collagen và elastin, hai nhân tố quan trọng quyết định độ ẩm cũng như tính đàn hồi của làn da. Song song với đó, hệ thống Intraceuticals nhẹ nhàng phun các dưỡng chất thiết yếu cho da như Vitamin A, C, D và tinh chất trà xanh lên toàn bộ bề mặt da và xuống tới tầng sinh sản của tế bào để nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

Khi được cung cấp đầy đủ oxy, các tế bào da được kích thích đào thải độc tố, tăng cường sức đề kháng mang lại làn da khỏe đẹp, sáng mịn. Đây là liệu pháp chăm sóc da từ sâu bên trong nhưng mang lại hiệu quả ngay tức thì, phù hợp với những người bận rộn và thích vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng.

