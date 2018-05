Làm thế nào để xóa săm không để lại sẹo?

Trả lời:

Khi xăm kim đã đưa mực xăm vào sâu bên dưới lớp da, do đó để xóa xăm phải loại bỏ số mực đã đưa vào da. Các phương pháp xóa xăm thường được thực hiện như sau:

Phương pháp chà xát bằng vật nhám, vật nhọn châm lấy mực ra, nhưng không có kết quả. Vài người đã dùng đến các biện pháp như dùng bàn ủi gây bỏng da, dùng acid băng lên vết xăm để hủy da cùng hình xăm. Kết quả là vùng da đó bị tổn thương, nhiễm trùng và thay cho các hình xăm là các vết sẹo lồi dị dạng mà màu mực xăm vẫn còn lốm đốm.

Phẫu thuật là biện pháp thông thường là cắt bỏ phần da có hình xăm, khâu lại hoặc ghép da lấy từ nơi khác trên cơ thể (tùy kích thước hình xăm) tuy nhiên kết quả không cao, ngoài ra trong trường hợp cắt ghép sẽ để lại sẹo ở nơi lấy đi lớp da dùng để ghép.

Để xóa hình xăm, một số nơi còn pha mực xăm gần giống màu da và xăm chồng lên hình cũ. Thực tế không thề pha mực và xăm tạo màu hoàn toàn giống màu da của từng người, kết quả hình xăm cũ không mất đi mà lại chuyển sang màu mới, các màu mực xăm trộn lẫn với nhau.

Khi ứng dụng công nghệ laser vào xóa xăm, một số trường hợp sử dụng laser CO2, do loại thiết bị này tương đối thông dụng. Tuy nhiên do tia laser này tác động vào mọi vật thể có chứa nước nên cùng lúc với hủy mực xăm nó cũng hủy đi lớp da (do có chứa nước) bên trên tạo thanh sẹo nơi xóa xăm.

Công nghệ Laser Yag Qswitch đem lại hiệu quả cao nhất trong việc xóa xăm. Đặc điểm của tia laser này chỉ tác động vào các vật thể có màu sắc phù hợp với bước sóng của tia mà không tác động vào các vật thể có màu sắc khác. Kết quả hình xăm được xóa hoàn toàn, không để lại sẹo. Đặc biệt laser Yag Qswitch giải quyết được cả những hình xăm ở những vị trí khó mà các phương pháp khác không thực hiện được như xăm cung mày, mí mắt, môi, quầng vú và núm vú.

Liệu trình và chi phí điều trị xóa xăm phụ thuộc vào màu mực xăm, độ đậm nhạt của màu xăm như: màu đỏ, xanh lá cây sẽ khó xóa hơn màu đen, màu nâu nhạt, do đó liệu trình điều trị có thể khác nhau, thường từ 3 đến 5 lần, khoảng cách giữa các lần điều trị 4 tuần.

