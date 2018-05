Làn da trắng mịn nhờ công nghệ ủ dưỡng

Tắm trắng hiện là trào lưu trong giới trẻ, được nhiều người yêu thích. Chỉ cần search từ khóa "tắm trắng" trên mạng, bạn chắc hẳn sẽ hoa mắt vì hàng chục nghìn kết quả hiện ra. Tắm trắng có nhiều phương pháp nên độ tin tưởng thật khó xác định. Bởi không ít chị em đã "dở khóc dở cười" ngay sau khi sử dụng phương pháp tắm trắng tiết kiệm thời gian, nhanh gọn chỉ sau một lần bằng phương pháp lột tẩy.

Tắm trắng không an toàn có thể gây nên những ảnh hưởng xấu cho làn da.

Cùng với sự phát triển kỳ diệu của khoa học kỹ thuật, công nghệ tắm trắng bằng ủ dưỡng sẽ giúp chị em có làn da trắng mịn và bảo đảm an toàn. Công nghệ này là sự kết hợp máy ủ dưỡng công nghệ cao Anh quốc để nâng cao hiệu quả trong quy trình tắm trắng bằng các nguyên liệu thiên nhiên và được giới chuyên gia đánh giá là "con át chủ bài" trong việc làm trắng da. Với các nguyên liệu tắm trắng từ thiên nhiên như: cám gạo ngọc trai, sữa dê non, bùn đen khoáng chất... chứa rất nhiều những tinh chất như: Mg, Ca, K, vitamin C, vitamin B, các loại amino axit, hoạt chất chống oxy hóa... sẽ giúp bạn giúp ức chế sự hình thành sắc tố melanin. Tất cả đem tới hiệu quả làm trắng, cải thiện, phục hồi sự khỏe khoắn cho làn da. Hiệu quả tắm trắng từ những sản phẩm thiên nhiên này sẽ từ từ làm da trắng sáng.

Máy ủ dưỡng công nghệ cao Anh Quốc được đánh giá là “con át chủ bài” trong quy trình tắm trắng.

Nắm bắt được những nhược điểm từ phương pháp tắm trắng an toàn này, các chuyên gia thẩm mỹ tại Anh đã cho ra đời máy ủ dưỡng. Trong quá trình tắm trắng, máy sẽ phát ra những luồng ánh sáng sinh học, giúp da hấp thụ tối đa các tinh chất làm trắng da của các nguyên liệu thiên nhiên từ bước tắm trắng trước đó. Bởi vậy, với máy ủ dưỡng công nghệ cao Anh quốc, bạn sẽ rút ngắn thời gian tắm trắng xuống chỉ còn 6 - 8 lần và vẫn đảm bảo được sự an toàn, hiệu quả.

Hiện tại, công nghệ ủ dưỡng cao Anh quốc đang được áp dụng vào liệu trình tắm trắng tại một số ít thẩm mỹ uy tín tại Hà Nội. Sau khi trải nghiệm với phương pháp làm đẹp này, nhiều phụ nữ Việt đã tự tin tỏa sáng khi nhận thấy làn da của mình thực sự được "làm mới", trở nên khỏe khoắn và trẻ trung hơn, chống trọi tốt với những tác nhân xấu từ môi trường bên ngoài như: nắng, ô nhiễm, khói bụi...

