Làn da trắng sáng cùng thảo dược MelaQ

Hiện nay, nhiều bạn gái thường xuyên phải làm việc ở bên ngoài, mới ở tuổi 28 nhưng nhiều bạn da bị sạm đen do ánh nắng mặt trời. Để dưỡng trắng lại nhưng không muốn dùng sản phẩm có hóa chất vì sợ da càng bị bắt nắng hơn nữa, nhiều bạn có nhu cầu tìm đến một sản phẩm dưỡng trắng da có chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn. Mặt khác do khí hậu Việt Nam nắng nóng, oi bức làm cho da của chúng ta dễ bị sạm đen mặc dù đã bảo vệ và che chắn kỹ lưỡng.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại kem làm trắng da trong thời gian ngắn, nhưng trong đó có những hóa chất làm da của bạn càng dễ dàng bị bắt nắng hơn khi ngưng sử dụng. MelaQ chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, có xuất xứ từ Mỹ, giúp bạn loại bỏ đi mối lo về làn da bị sạm đen, làm hạn chế quá trình hình thành sắc tố Melanin. Đồng thời trong Mela Q còn có chất chống oxy hóa, chống nhăn và có nhiều tinh chất dưỡng da, làm da của bạn ngày càng trắng sáng hơn mà không hề bị bắt nắng.

Được phát triển sau nhiều năm nghiên cứu, công thức của MelaQ kết hợp nhiều thành phần tự nhiên, có tác dụng làm sáng da hiệu quả, dành cho cả phái nam lẫn phái nữ, nhằm loại bỏ sự xuất hiện của các chứng đổi màu da, bao gồm: Nám da, sạm da, xóa mờ các vết thâm đen, vết sẹo do mụn để lại, đồi mồi, nám đốm.

MelaQ là sản phẩm của công ty Elavont USA sẽ làm tan biến các vết nám trong vòng 28 ngày sử dụng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Sản phẩm đã có mặt tại các spa uy tín trên toàn quốc và được nhiều người tin dùng. Ngoài ra, MelaQ đang được khuyến mãi, giảm 20% từ ngày 7 đến 15/1 và còn được giao tận nơi miễn phí tại Việt Nam.

Mọi thông tin chí tiết, khách hàng liên hệ tại:

Đại lý miền Nam

Yến Spa

393 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP HCM.

ĐT: 0978 155 237 (Ms. Ngọc Anh)

Email: skintredep@yahoo.com

Website: http://www.skintredep.com/

Beauty salon Tài Hậu

Showroom: 57 Lý Tự Trọng, phường 1, TP Vũng Tàu.

ĐT: Ms Thanh - Cell phone: 0983 879790

Email: jolie0110@yahoo.com hoặc longmidaivungtau@yahoo.com

Đại lý miền Bắc

Shop Hàng Ngoại

40A, đường đôi Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: (04) 3715 3270 - Mobile: (Ms. Huyen) 0906 151545 - (Mr Nam) 09 1234 4143

YM: longmidaivn - Mail: sales@shophangngoai.com

Mở cửa: Thứ 2 - chủ nhật: 8 đến 21h

Shop Hàng Hiệu USA

191 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04) 6653.9983 (Ms.Trang) - DĐ: 098 276 1114

YM: shophanghieu_hn

Email: shophanghieu_hn@yahoo.com

Showroom: 65 Cái Dăm, Hạ Long, Quảng Ninh

ĐT: 0943 906 636 - 0983 846 439

Email: shophanghieu_hn@yahoo.com

Website: http://longmidai.com/

Nếu cá nhân, cửa hàng, spa… muốn mở đại lý, xin liên hệ: 0978155237 (Ms. Ngọc Anh).

(Nguồn: Elavont)