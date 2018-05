Làn da tươi trẻ với công nghệ BodyTite

Lão hóa da là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả mọi người, đặc biệt là sau tuổi 30. Lớp collagen và elastin bên dưới da bị phân hủy dần, trong khi đó, lượng collagen và elastin do cơ thể tự sản sinh ra ngày càng ít, làn da giảm dần sự săn chắc, hình thành các nếp nhăn sâu, da sạm hơn.

Hiện nay, với tiến bộ của khoa học, nhiều công nghệ mới liên tục được phát minh để phục vụ nhu cầu chống lão hóa ngày càng cao. Vì vậy, BodyTite ra đời đã khuấy động và đưa ngành thẩm mỹ của Mỹ lên đỉnh cao trong việc phục hồi vóc dáng phụ nữ không cần phẫu thuật. BodyTite đựơc phát minh bởi tiến sĩ, bác sĩ Michael Kreindel, người đã sáng chế nên công nghệ elos nổi tiếng và đưa hãng Syneron & Candela - Mỹ lên vị trí hàng đầu thế giới trong ngành thẩm mỹ.

BodyTite giúp 'trẻ hóa làn da' không cần phẫu thuật.

BodyTite thế hệ mới 2013 phát triển các ứng dụng như: Fractora Firm, Plus giúp bạn nâng cơ mặt, săn chắc da, giảm mỡ, căng da bụng, săn chắc các vùng mỡ gồ ghề trên cơ thể. Đồng thời, công nghệ này cũng giúp bạn điều trị ngấn cổ và nọng cằm, làm mềm mại các sần da cam "cellulite". Kết quả đạt được theo mong muốn là sau ba lần điều trị, một tuần một lần.

TiteFX là kỹ thuật bắn phá tế bào mỡ tích tụ lâu năm bằng sóng RF "HV", với mật độ tập trung và chọn lọc tế bào mỡ cao nên không gây nóng, gây đau mà kết quả thật sự thuyết phục. Tế bào mỡ sau khi bị phân hủy sẽ đào thải theo hệ thống miễn dịch của cơ thể. Kết quả rõ rệt nhất là sau 3 - 5 lần điều trị, một tuần một lần.

BodyTite sẽ giúp cơ thể săn chắc, thon gọn hơn.

BodyTite giúp căng da bụng, giảm béo, săn chắc cơ thể, hỗ trợ ly giải mỡ bằng sóng RF với công nghệ tối ưu RFAL (Radio Frequency Assisted Lipo Tightening). Công nghệ mới này hỗ trợ quá trình điều trị, nhận biết kết quả chỉ sau một lần điều trị. Hầu hết các khách hàng duy trì được kết quả trên hai năm. Bên cạnh đó, các thủ thuật khác với BodyTite sẽ nhanh chóng lấy lại đường nét của cơ thể, phá vỡ các tế bào mỡ, giúp săn chắc da và cơ thể lên đến trên 40%. Thời gian thực hiện điều trị trong khoảng 20 phút đến 60 phút. Hạn chế việc bầm, sưng, đau. Tuy nhiên, việc vận động, chế độ dinh dưỡng phù hợp luôn được các bác sĩ chỉ dẫn cho từng bệnh nhân.

Một trong các tính năng độc đáo của hệ thống BodyTite là có khả năng đốt nóng an toàn và chính xác, có chọn lọc các mô cần đựơc tái tạo. Hệ thống máy tính thông minh, kiểm soát nhiệt độ bề mặt da, trở kháng làn da, ngắt công suất phát khi đạt kết quả lâm sàng từ 38 độ C đến 43 độ C trên bề mặt da (mà không cần các thiết bị đo nhiệt độ bên ngoài), kiểm soát tổng năng lượng chuyển vào làn da theo thời gian giúp phái đẹp thoải mái khi điều trị vì không đau, không nóng. Kết quả tạo hìng dáng cơ thể đạt được như mong muốn.

