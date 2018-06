Lấy lại vóc dáng thon gọn, trẻ trung

Có rất nhiều cách để giảm đi trọng lượng cơ thể như ăn kiêng, hút mỡ, giải phẫu thẩm mỹ... Nhưng để giảm cân một cách khoa học và duy trì được cân nặng lâu dài thì không đơn giản.

Viên nang Best Slim được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, giúp kiểm soát tốt lượng calories dư thừa trong cơ thể, mà không cần đến chế độ ăn kiêng hay tập luyện khắt khe nào. Bạn sẽ hài lòng với việc giảm ngay 5,5-8,7 kg sau một tháng sử dụng.

Các thành phần tự nhiên có trong Best Slim: Coicis EXtract, 20%, Mulberry leaf extract, 22%, Lotus leaf extract, 12%, Mustard extract, 6%, Medical amylum, 24% làm tiêu hao năng lượng thừa tích tụ trong cơ thể dưới dạng mỡ. Mặt khác, những thành phần này giúp ngăn chặn quá trình hấp thụ các cholesterol, đạm, mỡ thừa - nguyên nhân gây ra bệnh lý về tim mạch và dư trọng lượng cơ thể.

Bên cạnh đó, quá trình phân giải còn giúp loại thải các độc tố trong cơ thể, loại thải khí gas dư thừa có trong bao tử, trừ đàm và tẩy sạch mùi hôi qua đường miệng. Best Slim còn giúp cho cơ thể bạn chống lại quá trình lão hóa, giúp da mịn màng và tươi trẻ.

Viên nang Best Slim sẽ mang đến cho bạn một thân hình thon gọn trẻ trung, đầy sức sống, giúp cho bạn cảm thấy thỏa mái, tự tin về vóc dáng của mình. Sử dụng Best Slim an toàn, không có phản ứng phụ, không làm đi cầu, mệt mỏi hay choáng váng.

Bảy ưu điểm chính của viên nang giảm cân Best Slim so sánh với các loại dược thảo giảm cân khác, đã được thống kê bởi người tiêu dùng tại Mỹ: Giúp giảm cân 12-19 pounds trong tháng đầu tiên; không bị choáng váng, xây xẩm mặt mày; không bị đi tiêu chảy; giúp giảm miệng bị hôi do bao tử yếu; làm tan đờm trong cổ họng; làm làn da tươi trẻ, mịn màng, không bị khô cằng; dùng tốt cho cả nữ và nam giới.

Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ, không dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi hoặc người già trên 60 tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú, người bị huyết áp cao, bệnh tim mạch, rối loạn chức năng gan và thận. Một hộp 36 viên nang, ngày dùng một viên trước hoặc sau khi ăn sáng (kết hợp với việc uống nhiều nước lọc).

(Nguồn: Mỹ viện Hana)