Liệu pháp duy trì làn da tươi trẻ

Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công trong công nghệ nghiên cứu, chế biến Whitening collagen cao cấp có thành phần đặc biệt nêu trên, giúp đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào, chống lão hóa tối đa. Mặt khác, sản phẩm này còn củng cố, phục hồi và cải thiện cấu trúc da, cung cấp độ ẩm cho những làn da khô cằn, yếu, xám xịt, mệt mỏi và mềm nhão. Collagen chiếm 70% cấu trúc của da và được phân bố chủ yếu ở lớp hạ bì, đảm nhận việc tạo ra sức mạnh, kích hoạt và là yếu tố tiên quyết lưu giữ nét thanh xuân.

Collagen cùng với elastin (sợi đàn hồi) đóng vai trò then chốt, tạo liên kết chéo và giữ chặt lớp hạ bì, biểu bì để tạo nên cấu trúc bền vững cho làn da. Hyaluronic acid giữ vai trò cung cấp độ ẩm và tăng cường độ bền, dai của các lớp đàn hồi trong da và collagen có chức năng duy trì hình dáng, cấu trúc da cũng như duy trì sức sống cho các mô, các bộ phận trong cơ thể.

Placental extract là một loại tinh chất nuôi dưỡng da cao cấp được chiết xuất từ nhau thai động vật, giúp da tươi sáng, chống lại lão hóa da do tia tử ngoại và tác động của môi trường sống. Vitamin C bảo vệ và làm sáng da, chống ôxy hóa, làm chậm lại quá trình lão hóa của da, đánh thức các tế bào và giúp tăng sản xuất collagen. Vitamin C còn giúp điều chỉnh việc sản xuất melanin (hắc tố) là nguyên nhân gây ra các nốt thâm, nám.



Theo thời gian, cấu trúc collagen, độ ẩm của da giảm dần do khả năng hấp thụ độ ẩm, các vitamin và dinh dưỡng bị suy yếu. Ngoài ra, các tế bào sống cũng chết dần, cấu trúc sợi liên kết các biểu bì suy giảm, chu kỳ tái tạo chậm, làn da trở nên sạm, lỏng lẻo, nhăn nheo mất đi độ đàn hồi. Đây chính là quá trình lão hóa da.

Thành phần chính của sản phẩm Whitening collagen bao gồm: Collagen cá, Hyaluronic acid, Placental extract, lactose, dextrin, cellulose, V.A, V.B1, V.B2, V.B6, V.B12, V.C, V. D, V.E, biotin, niacin, folic acid, acid pantothenic, Ca, glycerol ester.

Công dụng chính của Whitening collagen đối với da: cải thiện cấu trúc, phục hồi độ săn chắc, xóa các nếp gấp li ti, nhăn nheo, làm trơn láng, kích thích sự tái sinh tế bào và hệ thống collagen mới. Bên cạnh đó, sản phẩm còn ngăn chặn tổng hợp melamin, sự thâm tím, duy trì sự nguyên vẹn của mao mạch. Sản phẩm này chống lão hóa hiệu quả, giúp đảo ngược sự hủy hoại tế bào, giúp mịn màng kết cấu da. Đối với tóc, sản phẩm cải thiện tóc xấu do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất như uốn duỗi, nhuộm, và giúp tóc chắc khỏe, ít gãy rụng, ít bạc. Đối với móng, Whitening collagen giúp chắc khỏe, trơn bóng, sáng.

Whitening collagen có trọng lượng phân tử nhỏ, nên được hấp thu một cách dễ dàng, nhanh chóng và trọn vẹn. Sản phẩm được tổng hợp từ bên trong cơ thể, giúp duy trì và tái tạo cấu trúc da mạnh mẽ, lâu dài. Sau một tháng sử dụng, làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc, láng mịn và tươi trẻ.

Sản phẩm được sản xuất bởi: Ryo international Co., ltd. U&M Bldg, 7F, HigasshiUeno1-14-5, Taito-ku, Tokyo Japan 110-0015. Giá niêm yết trên vỏ hộp 6.000 Yen một hộp 240 viên (tương đương 1.200.000 đồng). Thông tin chi tiết tại http://www.ryointernational.com/.

Khi mua một hộp Whitenning collagen, khách hàng được tặng một son môi Bourjois (Pháp) và khi mua hai hộp, khách hàng được tặng một kem dưỡng trắng da toàn thân Evian (Pháp).

