Loại bỏ lông đón hè

Mùa hè là mùa của những tín đồ thời trang với những chiếc váy xinh yêu, bộ đồ năng động. Thế nhưng, với những cô nàng lông rậm thì mùa hè lại là nỗi là lo lắng lớn khi không thể khoe da sáng mịn của mình.

Bạn có thể thực hiện triệt lông vĩnh viễn sẵn sàng chào đón kỳ nghỉ hè với 3 lý do dưới đây:

Nhận ngay gói khuyến mãi lớn: theo đó, Thẩm mỹ viện Milan sẽ tặng ngay gói dịch vụ triệt lông nách miễn phí với chế độ bảo hành vĩnh viễn (Không giới hạn thời gian - Không giới hạn số lần - Điều trị viêm lỗ chân lông miễn phí). Cụ thể:

Dịch vụ Chi phí Quà tặng Bảo hành Quà tặng khi mua cả 2 gói dịch vụ Triệt lông cả tay 6,8 triệu đồng Triệt lông vùng nách trị giá 5 triệu đồng Bảo hành không giới hạn số lần triệt. Bảo hành không giới hạn thời gian triệt. Trị viêm lỗ chân lông miễn phí. Triệt lông cả chân 10 triệu đồng Quà tặng khi mua cả 2 gói dịch vụ Triệt lông mặt 5,6 triệu đồng. Triệt lông vùng nách trị giá 5 triệu đồng Bảo hành không giới hạn số lần triệt. Bảo hành không giới hạn thời gian triệt. Trị viêm lỗ chân lông miễn phí. Triệt lông ngực và bụng 10,6 triệu đồng Quà tặng khi mua cả 3 gói dịch vụ Triệt lông nửa chân 5,6 triệu đồng Triệt lông vùng nách trị giá 5 triệu đồng Bảo hành không giới hạn số lần triệt Bảo hành không giới hạn thời gian triệt Trị viêm lỗ chân lông miễn phí

Chương trình được áp dụng từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/6. Tham khảo thông tin chi tiết về chương trình tại đây.

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn New E Light phiên bản mới 6E là thế hệ triệt lông sử dụng năng lượng ánh sáng mới. Với dải ánh sáng năng lượng cao cùng cơ chế tự động điều chỉnh bước sóng phù hợp với mức độ dày mỏng của từng vùng lông điều trị, dẫn truyền năng lượng trực tiếp đến gốc nang lông và làm triệt tiêu từng sợi lông. Công nghệ tác động ngay từ mầm nhú đồng thời ngăn chặn nguồn cung cấp thức ăn nuôi dưỡng sợi lông.

Hỗn hợp sóng ánh sáng E Light và Radio Frequency lưỡng cực với hệ thống làm lạnh thông minh giúp tiêu diệt tận gốc cả những sợi lông nhỏ nhất mà không ảnh hưởng đến da, không gây đau rát trong quá trình trị liệu. Điều này đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và CE chứng nhận thông qua hàng nghìn kết quả thử nghiệm lâm sàng.

Theo kinh nghiệm của những người đã thực hiện triệt lông vĩnh viễn, để có được gói trị liệu an toàn, bảo đảm, bạn nên chọn trung tâm có uy tín, đặc biệt có chế độ bảo hành vĩnh viễn. Dù công nghệ triệt lông có ưu việt đến đâu, nhưng sự quay trở lại của lông sau khi trị liệu do tác động của các yếu tố khách quan (chủ yếu do thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ thai nghén, sau sinh hay sử dụng thuốc có chứa chất kích thích…) luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của chị em.

Thẩm mỹ viện Milan cung cấp gói bảo hành triệt lông vĩnh viễn gồm: triệt lông không giới hạn thời gian -không giới hạn số lần - điều trị viêm lỗ chân lông miễn phí. Vì vậy, bạn không cần lo lắng về vấn đề lông có thể quay trở lại sau khi điều trị. Bạn cần đến đúng trung tâm Milan để được triệt lông bằng công nghệ New E Light phiên bản mới 6E với chế độ bảo hành tốt.

(Nguồn: Milan)