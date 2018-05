Loại bỏ mỡ bụng bằng cách nào?

Trả lời:

Béo bụng là một hiện tượng rất phổ biến. Các chuyên gia đã phân loại béo bụng thành 5 nhóm: Nhóm 1, béo bụng do ít vận động. Nhóm 2, béo bụng do thường xuyên bị stress. Nhóm 3, béo bụng do ăn uống và tập luyện sai cách. Nhóm 4, béo bụng sau khi sinh. Nhóm 5 béo, bụng do đường ruột khó tiêu.

Trường hợp của bạn nằm ở nhóm một và nhóm 3. Đây là “căn bệnh” quá quen thuộc đối với chị em khối văn phòng. Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến đó là do tính chất công việc gắn liền với bàn giấy, ngồi nhiều, ít vận động, ít đi lại. Khi ngồi nhiều, đường ruột của bạn tích tụ quá nhiều chất thải, tạp cơ hội tốt cho việc hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột. Độc tố sẽ tích tụ lại trong các tế bào mỡ, tạo thành các màng cứng bao bọc quanh mỡ, biến mỡ thừa thành mỡ cứng Cellulite. Thứ hai, do chế độ ăn uống không hợp lý. Có thể bạn không ăn quá nhiều nhưng thực đơn của bạn lại tập trung các món ăn nhiều năng lượng gây tích mỡ.

Để giải quyết tình trạng này, bạn nên tham gia một quy trình giảm béo cục bộ chuyên sâu bằng muối khoáng kết hợp công nghệ cao. Đây là phương pháp giảm cân có nguồn gốc Đông y, không phẫu thuật, không gây chảy máu và đau đớn, đặc biệt phát huy hiệu quả tối đa đối với việc giảm béo cục bộ các vùng dễ tích mỡ trên cơ thể như: bụng, đùi, lưng, bắp chân… Quy trình giảm béo bằng cách massage, bấm huyệt bằng tinh dầu Smiller để mềm hóa các mô mỡ vùng bụng. Dưới sự tác động nhiệt, các độc tố cùng mỡ thừa sẽ được đào thải ra ngoài qua đường bài tiết đồng thời giúp khí huyết lưu thông. Bước tiếp theo là đắp mặt nạ muối khoáng. Lớp mặt nạ này có tác dụng thẩm thấu sâu, trở thành nhân tố tích cực phân hủy lượng mỡ dưới da, thúc đẩy nhanh quá trình đào thải mỡ thừa và độc tố ra khỏi cơ thể, giúp da săn chắc và tăng khả năng đàn hồi. Bước cuối cùng là trị liệu công nghệ cao bằng máy tích hợp giảm béo M9 -2 và vòm cắt giảm béo được nhập khẩu từ Tây Ban Nha có tác dụng điều hòa kinh lạc, ánh sáng tập trung vào vùng bụng làm tan mỡ nhanh. Công nghệ giảm béo này tích hợp ánh sáng lạnh BIO sẽ ngay lập tức làm săn chắc vùng da ở bụng sau khi mỡ hóa lỏng.

Sau 10 buổi trị liệu liên tiếp, mỗi buổi từ 45 đến 60 phút, bạn sẽ giảm được từ 4 đến 5 kg, giảm 15-20 cm vùng bụng. Phương pháp này được đánh giá là hiệu quả và an toàn nhất hiện nay.

