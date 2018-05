Loại bỏ mỡ cứng vùng eo và đùi sau 90 phút

Nhiều người thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể thao đều đặn, thậm chí còn dùng đến các công nghệ giảm mỡ nhưng cơ thể chỉ có thể tiêu giảm những vùng mỡ chảy xệ ở bụng và rất khó thu gọn số đo của eo, hông, bắp đùi…

Quy trình giảm mỡ phối hợp giữa peptide sinh học và Endymed tạo ra hiệu quả với các vùng mỡ cứng.

Việc thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp giảm cân, giảm mỡ như trên là đúng, nhưng chưa đủ với những người không may bị tích tụ thành mỡ cứng - yếu tố chính làm cho cơ thể trở nên sồ sề, quá khổ và khó tiêu giảm. Mỡ cứng hình thành do những mô mỡ tích tụ dày đặc lâu ngày tận sâu dưới các lớp da, do đó sự tác động, đánh tan các lớp mỡ cứng này là tương đối khó. Với con người, đặc biệt là phụ nữ, mỡ cứng khiến cơ thể phái đẹp không còn thon thả, kém mềm mại và hạn chế trong việc lựa chọn trang phục, đặc biệt là những trang phục gợi cảm.

Đối với dạng mỡ thường, chảy xệ hay gặp ở vùng bụng, bạn có thể loại bỏ bằng công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật với sự tác động của sóng siêu âm hội tụ. Nhưng với dạng mỡ cứng, bạn cần nhờ đến một giải pháp riêng, hiệu quả với tính chất của dạng mỡ này. Với sự nghiên cứu và sáng tạo không ngừng của các chuyên gia thẩm mỹ, các công nghệ giảm mỡ ở từng chi tiết cụ thể đã ra đời nhằm làm thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của con người. Riêng với việc đánh tan mỡ cứng, giải pháp cho hiệu quả cao là nhờ kết hợp Peptide sinh học từ bên trong và Endymed 6 cực năng lượng tác động từ bên ngoài.

Chỉ với một lần điều trị đơn giản, bắp tay to cùng thành mỡ dày đã được tiêu giảm dễ dàng. Cánh tay trở nên thon thả, săn gọn hơn.

Giảm mỡ cứng bằng peptide sinh học là công nghệ đánh tan mỡ thừa không cần phẫu thuật bằng một cơ chế tan mỡ dựa trên các yếu tố sinh học tự nhiên của cơ thể với thành phần chính là Tripeptide-41(CG-Lipoxyn), Oligopeptide-61(CG- cellsolin), Oligopeptide-51 (CG- Purilux). Đây là những thành phần sinh học trong cơ thể có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của lipid trong tế bào mỡ và kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo một cách nhanh chóng, hỗ trợ làm tan sự ứ đọng trong các tế bào mỡ, tăng dẫn lưu tĩnh mạch và hệ bạch huyết, hồi phục các mô liên kết bị hư hại... Đồng thời phương pháp này bổ sung thêm yếu tố tăng trưởng CG- IGF-1 tăng sinh tái tạo biểu bì và mô liên kết cho hiệu quả làm săn chắc da.

Những khối mỡ cứng tích tụ ở vùng eo, hông sẽ giảm đến 15cm sau một lần thực hiện và không tích tụ trở lại.

Sau khi chích vi điểm peptide sinh học vào các vùng mỡ, các bác sĩ sẽ dùng phối hợp công nghệ Endymed với nguồn năng lượng 6 cực để tác động sâu xuống vùng mỡ xác định, phá vỡ các màng tế bào mỡ một cách triệt để. Sau một lần điều trị trong 90 phút, bạn sẽ nhận được những kết quả thẩm mỹ mà các phương pháp giảm mỡ khác khó mang lại được như:

Loại bỏ nhanh chóng những tổ chức mỡ cứng tích tụ trên những vùng khó giảm trên cơ thể như: bắp tay, bắp đùi, nách, hông, mông, eo, lưng… giúp tái tạo vóc dáng thon gọn toàn diện. Đặc biệt, vùng eo, hông sẽ giảm từ 10 đến15 cm.

Đây là công nghệ hiện đại không phẫu thuật nên không đụng đến dao kéo, không đau đớn, không gây biến chứng, không để lại sẹo.

Sau thực hiện liệu trình không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Cam kết an toàn và hiệu quả giảm mỡ, đảm bảo không tích tụ mỡ trở lại.

Công nghệ tan mỡ cứng bằng chuỗi peptide sinh học đã được cấp bằng sáng chế và đạt giấy chứng nhận kiểm định an toàn của FDA không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cho con người. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836

- 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 3838 8836 - 08 6652 7999.

- 135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 730 888 36 - 0902 8888 36.

- 227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 355 4855.

Website: http://dencosluxury.com.

Facebook: https://www.facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)