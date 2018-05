Lợi ích của kem chống nắng

Nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng kem chống nắng thường xuyên sẽ giúp bảo vệ da chống lại quá trình lão hóa do nắng. Đồng thời, kem chống nắng còn giúp ngăn chặn nếp nhăn, đốm nâu, kém đàn hồi da do sự tấn công của các tia cực tím làm phá vỡ cấu trúc collagen của da.

Nghiên cứu cũng cho biết ánh nắng xế chiều có khả năng xuyên qua kính và gây thương tổn cho da. Mức độ gây thương tổn của ánh nắng mặt trời khác nhau tùy theo từng loại tia bức xạ. Tia bức xạ UV-B là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư da và bỏng nắng. Tia UV-A làm lão hóa da, da mất chức năng tự nhiên, gây nên các đốm tàn nhang hay còn gọi các đốm nâu. Theo cơ chế tự nhiên, da của bạn sẽ hình thành nên các đốm sắc tố bảo vệ cơ thể trước tác động của ánh nắng. Việc sử dụng kem chống nắng phù hợp và đúng cách sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc lão hóa da do ánh nắng

Chỉ số SPF không phải là con số chính xác cho biết khoảng thời gian bạn tránh được tác động của ánh nắng mặt trời. Chỉ số chống nắng SPF 30 không có nghĩa là bạn sẽ bảo vệ được da mình trong khoảng thời gian gấp đôi so với chỉ số chống nắng SPF 15. Chỉ số chống nắng SPF 15 lọc được khoảng 93% các tia UV-B, và chỉ số SPF 30 sẽ lọc được 97%.

Dựa trên thành phần, kem chống nắng được phân ra thành 2 loại: chống nắng vật lý và chống nắng hóa học. Chống nắng vật lý sử dụng các thành phần titanium dioxide (chống tia UVB) và zinc oxide (chống tia UVA1/2 và UVB). Đây là các thành phần chống nắng an toàn, ít gây kích ứng da, ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do. Tuy nhiên, sản phẩm thường có màu đục, mờ khó thoa trên da. Chống nắng hóa học sử dụng các thành phần như: avobenzone, oxybenzone, octinoxate… tạo lớp màng hóa học phân tán các tia UV. Sản phẩm dễ thẩm thấu, không màu, không mùi, dễ thoa trên da. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, các thành phần này sẽ tạo gốc tự do gây lão hóa và dễ gây kích ứng.

Tùy theo tình trạng da và nhu cầu chống nắng mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm chống nắng vật lý hay hóa học. Để đạt được hiệu quả tốt trong việc chống nắng bảo vệ da, bạn nên lựa chọn các thành phần chống nắng an toàn với chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, giúp da vừa được bảo vệ vừa được chăm sóc nuôi dưỡng mỗi ngày. Hãng dược mỹ phẩm iS Clinical có 2 sản phẩm chống nắng phù hợp cho các loại da, không chỉ chống nắng bảo vệ da mà còn nuôi dưỡng, giúp da sáng khỏe, mịn màng.

Eclipse SPF 50+ bảo vệ phổ rộng chống lại UVA/UVB, dưỡng ẩm, làm dịu da, chống các tác nhân oxy hóa mạnh. Sản phẩm không gây rít nhờn, không thấm nước, tạo lớp mỏng và phù hợp cho mọi loại da. Thành phần chính của Eclipse SPF 50+ gồm: titanium dioxide, zinc oxide; tocopherol; tocopheryl acetate.

Bên cạnh đó, Extreme Protect SPF 30 còn có khả năng bảo vệ và phục hồi collagen và các DNA của tế bào với công nghệ Extremozyme mới. Sản phẩm bảo vệ phổ rộng chống lại UVA/UVB, dưỡng ẩm, làm mịn và mềm da chống các tác nhân oxy hóa mạnh. Extreme Protect SPF 30 giảm tình trạng ban đỏ, giảm sự xuất hiện của các rãnh nhăn và vết nhăn. Thành phần chính bao gồm: octinoxate (micro-encapsulated), zinc oxide; dịch chiết lô hội, lá oliu, rau má, vitamin E, extremozymes.

