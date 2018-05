Lợi ích tắm trắng mùa hanh khô

Tia cực tím trong mùa hè có cường độ mạnh, trong khi đó, thời trang thoáng mát phù hợp với cái nóng oi bức và những kỳ đi biển thú vị, càng khiến bạn không thể thoát khỏi tình trạng bắt nắng. Sau mùa hè, làn da thường đen sạm do melanin sản sinh nhiều hơn, da thô sần và lỗ chân lông to do tuyến dầu hoạt động mạnh hơn, làm tích tụ bụi bẩn và tế bào da chết...

Chính vì vậy, mùa hanh khô là thời điểm tắm trắng hợp lý, không chỉ đơn giản mang lại vẻ trắng mịn mà còn giúp da khỏe mạnh, chống lão hóa. Tuy vậy, bạn không nên làm trắng da bằng cách thức lột tẩy, bởi đây là hình thức tác động mạnh bằng hóa chất, làm mất đi các nhân tố bảo vệ tự nhiên, khiến da càng yếu ớt.

Bạn nên tắm trắng trước mùa hanh khô.

Các chuyên gia da liễu tại Saigon’smile Spa khuyên bạn nên tìm đến những phương pháp tắm trắng tự nhiên, bởi đây là phương thức làm trắng bằng cách nuôi dưỡng theo cơ chế sinh học của da. Nhiều vitamin với hàm lượng cao, được chiết xuất từ những dược liệu quý hiếm của Đông y, sẽ thẩm thấu sâu vào trong da nhờ các kỹ thuật massage độc quyền của Saigon’smile Spa, cộng thêm công nghệ quang động tân tiến chuyên dụng trong làm trắng da. Sự kết hợp này phát huy tác dụng khử tan hắc sắc tố của lớp biểu bì, hạn chế sản sinh melanin, sửa chữa sự sừng hóa của tế bào. Chỉ sau 10 lần thực hiện, làn da trở nên trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh.

Tắm trắng hiệu quả còn giúp dưỡng ẩm da tích cực.

Mùa đông lạnh sắp tới khiến bạn không có nhiều điều kiện chăm sóc da cơ thể. Bởi vậy, tắm trắng trong mùa thu sẽ tái tạo và tăng cường sức đề kháng cho da, bảo vệ da trong suốt thời tiết giá lạnh mùa đông. Theo các chuyên gia da liễu Saigon’smile Spa, các phương thức tắm trắng tại đây nuôi dưỡng tế bào ngay từ khi nó mới hình thành, từ đó tái tạo và tăng cường các nhân tố bảo vệ tự nhiên của da. Mặt khác, tắm trắng mùa thu giúp bạn duy trì hiệu quả trắng sáng suốt mùa đông, bởi làn da ít chịu ảnh hưởng của tia cực tím và được che chắn kỹ.

Mùa hanh khô là thời điểm tắm trắng tiết kiệm về chi phí, bởi cùng lúc đạt được nhiều lợi ích và duy trì kết quả trong thời gian dài.

