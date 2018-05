Lời khuyên tập thể hình từ nhà vô địch CrossFit

Ảnh: taringa.net.

Ben Smith, 25 tuổi, chiến thắng cuộc thi CrossFit và trở thành người đàn ông khỏe nhất hành tinh. Anh có thể nâng tạ nặng 240 kg và chạy nước rút 400 m trong 58 giây. Dưới đây là những lời khuyên của nhà vô địch CrossFit cho những người tập thể hình.

Tập luyện với những vận động viên khỏe hơn

“Hãy quan sát những người giỏi hơn bạn và cố thích ứng. Tôi bắt đầu tập theo chương trình CrossFit từ năm 2006 và tham gia thi lần đầu tiên năm 2009. Tôi có sức mạnh như ngày nay nhờ luyện tập và tiếp thu từ những người khác”, nhà vô địch cho biết.

Vận động toàn cơ thể

Ben đánh giá cao động tác clean and jerk và các bài tập bodyweight như air squats, burpees, push-up, sit- up, và pull- up. "Bạn có thể tập luyện ở bất cứ đâu", anh nhận xét.

Không bao giờ hài lòng với mức trung bình

“Bạn sẽ không bao giờ thay đổi nếu không trải qua thử thách”, Ben nói. Anh luôn được dạy phải biết bước ra khỏi vùng an toàn. Trước khi tham gia CrossFit, anh tập luyện với cường độ cao hơn nhiều tiêu chuẩn mà cuộc thi đặt ra. Chàng trai khuyên: “Hãy đặt mình vào trong những tình huống khó chịu. Hãy tạo cho bản thân khó khăn, nhưng không đến mức bạn không làm được”.

Chăm sóc chấn thương ngay tại phòng tập

“Bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn khi vận động. Khi tôi bị đau, đó là vì tôi không tập đúng hoặc sai tư thế. Tôi sẽ chọn loại tạ nhẹ hơn và bắt đầu lại từ từ. Như thế sẽ tốt hơn”, Ben chia sẻ, “Ngoài ra bạn cũng phải ngủ đủ. Khi chuẩn bị cho cuộc thi, tôi ngủ từ 8 đến 10 tiếng một đêm để hồi phục cơ thể”.

Chọn loại nhạc phù hợp

Ben cho biết khi mệt mỏi, anh sẽ không thể chịu được có người hét bên tai. Chính vì thế, anh tránh xa các loại nhạc rock, metal. Ben ưa thích nhạc đồng quê để thư giãn trong khi tập luyện.

Giữ động lực

Đối với nhà vô địch CrossFit, động lực là rất quan trọng. Ở nhà, anh sử dụng các câu nói, trích dẫn Kinh Thánh, video để tự nhắc nhở bản thân cố gắng và tập trung. Ben tâm sự: “Hãy đặt ra mục tiêu và giữ lấy những nguồn cảm hứng ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Để dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn không quên đích đến của mình và tiếp tục tiến gần hơn đến nó”.

Cân bằng cuộc sống

“Đừng để luyện tập lấy đi cuộc sống của bạn. Tôi vẫn đi chơi vui vẻ với bạn bè. Chúng tôi ra ngoài và chơi nhiều môn thể thao”, Ben cho biết. Đồng thời, anh cũng khuyên mọi người nên có thái độ lạc quan.

Tự trở thành fan hâm mộ của bản thân

Trước khi chiến thắng CrossFit, không một ai tin tưởng Ben sẽ đạt thành tích cao. Chính sự tự tin và quyết tâm không ngừng đã giúp Ben bước lên vị trí cao nhất tại cuộc thi thể hình này. “Trong nhiều năm, tôi suốt ngày bị chấn thương. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thắng. Nhưng năm nay, tôi đã tin vào chính bản thân và giành ngôi vô địch”, chàng trai trẻ hạnh phúc cho biết.

Một buổi tập luyện của Ben Smith

Quá trình luyện tập của nhà vô địch CrossFit

Minh Nguyên (Theo Men’s Journal)