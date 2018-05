Lưu ý khi nâng ngực độn mông bằng mỡ tự thân

Hiện nay, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã áp dụng thành công công nghệ chiết tách, phân lập và nuôi cấy mỡ tiên tiến, giúp chiết lọc tạo thành tế bào gốc từ mỡ hay còn gọi là mô mỡ nguyên bào tự thân cho kết quả nâng ngực độn mông duy trì lên đến 10 năm.

Trước khi lượng mỡ được cấy vào vùng ngực, bác sĩ sẽ chiết tách và loại bỏ các tế bào nguyên sơ, các mô sợi không cần thiết, chỉ giữ lại các tế bào mỡ tươi nguyên chất và tế bào gốc, tất cả công đoạn chiết tách này sẽ được thông qua quy chuẩn ly tâm, chiết tách mỡ theo công nghệ mới của Mỹ, châu Âu... đảm bảo an toàn. Việc chiết tách tạo mô mỡ nguyên bào chất lượng cao đã tạo ra môi trường sống lâu dài cho mỡ sau khi cấy trở lại vào cơ thể, đồng thời với chức năng vốn có của mình, mô mỡ nguyên bào còn làm trẻ hóa cơ thể, có khả năng phân chia và tăng sinh liên tục.

Đây là công nghệ mới áp dụng phương pháp phân ly tế bào hiện đại trên thế giới. Phương pháp này đòi hỏi tay nghề chuyên môn cao và phải được thực hiện trong quy trình khép kín vô trùng, trong môi trường bệnh viện quốc tế. Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao được Mỹ và Hàn Quốc chuyển giao quy trình chiết tách, phân lập tạo tế bào gốc từ mỡ cùng kỹ thuật nâng ngực không phẫu thuật, không dùng túi bằng mỡ sạch kết hợp với tế bào gốc từ mỡ. Phương pháp này đã được áp dụng, thực hiện thành công cho nhiều khách hàng trong ngoài nước tạo ra bước đột phá mới về nâng ngực an toàn và tự nhiên như thật.

Phương pháp nâng ngực bằng mô mỡ nguyên bào không tạo ra những bầu ngực to đồ sộ, vòng 3 to quá cỡ so với dáng vóc của phụ nữ Á đông mà tạo nên một cơ thể gợi cảm với 3 vòng cân đối. Cảm giác tự nhiên như thật không chỉ đến từ người nhìn mà chính bản thân. Bạn sẽ cảm nhận vòng ngực căng tròn và vòng mông nảy nở, cảm giác mềm mại, săn chắc tự nhiên, không để lại sẹo dưới nách, hay quanh vùng vú.

Công nghệ làm đẹp cấy mô mỡ nguyên bào tự thân đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, hệ thống công nghệ hiện đại để tạo ra tế bào gốc từ mỡ chất lượng cao. Việc này chỉ được thực hiện tại bệnh viện, có quy trình quản lý chặt chẽ và yêu cầu vô trùng cũng cần phải đảm bảo nghiêm ngặt. Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu cam kết bảo hành kết quả cho khách hàng lên đến 10 năm, giúp bạn tự tin với vóc dáng mong muốn.

