Mách phụ nữ trung niên cách thải độc da mặt

Thải độc tố chì cho da mặt tuy là phương pháp đã quá quen thuộc với giới trẻ, tuy nhiên với phụ nữ trung niên, đây lại là một khái niệm còn khá mới.

Có nhiều nguyên nhân khiến làn da bị nhiễm chì như môi trường ô nhiễm từ khói bụi động cơ ô tô, xe máy, các loại mỹ phẩm có độ bám lâu trên da, một số đồ dùng hàng ngày như báo, thẻ cào, túi đựng thực phẩm…Các yếu tố này theo thời gian tích luỹ lượng độc tố chì là nguyên nhân chính khiến da mặt của phụ nữ trung niên bị sạm màu, hư tổn và nhanh chóng bị lão hoá.

Không có thói quen thải độc da mặt, độc tố chì tích tụ lâu ngày khiến cho làn da của phụ nữ trung niên chịu nhiều thương tổn.

Bác sĩ Vũ Thái Hà (chuyên gia da liễu hơn 10 năm kinh nghiệm) cho biết: “Ở tuổi trung niên, phụ nữ thường nghĩ rửa mặt, tẩy da chết, hay đắp mặt nạ thải độc sẽ làm sạch hết bụi bẩn, tuy nhiên sự thật là điều này chỉ làm sạch bề mặt da nhưng không thể đào thải hết những độc tố nằm sâu trong tầng hạ bì”.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, các chuyên gia da liễu tại Mỹ đã nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra đời công nghệ thải độc và thanh lọc Whitox, giúp U40 nhanh chóng sở hữu làn da sáng hồng, căng khoẻ. Phương pháp này được chứng nhận đảm bảo an toàn cho làn da và sức khỏe người sử dụng.

Hệ thống máy công nghệ cao Scaling và JetPeel của Whitetox giúp loại bỏ toàn bộ lớp sừng chết, mụn đầu đen, bã nhờn, độc tố, vi khuẩn trên bề mặt da.

Ứng dụng thành công Whitox trong điều trị cho hàng trăm trường hợp, bác sĩ Vũ Thái Hà chia sẻ, Whitox không chỉ giúp thải độc mà còn cung cấp oxy tinh khiết giúp làn da phụ nữ U40 khoẻ mạnh hơn, làm chậm đi quá trình lão hoá. Bên cạnh đó, da được thanh lọc tới đâu, axit trái cây cùng phôi thai sẽ được đẩy sâu vào tới đó, hình thành lá chắn bảo vệ da từ các tác nhân ngoại cảnh.

Một lý do nữa để Whitox trở thành công nghệ của năm 2016 nằm ở khả năng diệt sạch hầu hết các loại mụn cám, mụn đầu đen, làm mờ vết nám, tàn nhang cũng như đánh bật mọi nếp nhăn, nhờ hệ thống sóng siêu âm hội tụ Ion C đẩy vitamin C vào sâu bên trong, song song với quá trình kích thích tuần hoàn máu và tăng cường hệ bạch huyết.

Khuôn mặt được cải thiện sau 10 buổi thải độc chì sáng da mặt Whitox.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)