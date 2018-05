Mắt ấn tượng cùng Aqua Liner

Với các tín đồ make-up, một chiếc eyeliner phải có ba đặc tính quan trọng: đường nét mịn màng, rõ nét, dễ sử dụng; không bị lem, trôi; màu sắc đa dạng. Cả 3 yếu tố này đều được được đáp ứng trong bộ sưu tập Aqua Liner của thương hiệu Make Up For Ever.

Là một trong những viền mắt nước được công nhận trên khắp thế giới, các chuyên gia trang điểm của Make Up For Ever chia sẻ những style make up mới chỉ với Aqua Liner.

Bước 1: kẻ một đường eyeliner thật mỏng bắt đầu từ giữa mí mắt trên và dầy lên dần ở phần đuôi mắt.

Bước 2: dùng cọ eyeliner viền phần mi mắt dưới và phần mí mắt trên kéo dài và gặp nhau ở đầu mắt. Ở bước này, bạn có thể yên tâm vì với thiết kế cọ mắt cải tiến độc đáo, sẽ giúp bạn vẽ được những đường eyeliner uyển chuyển theo ý bạn.

Bước 3: tiếp tục viền đậm và rõ mí trên và dưới, điều chỉnh eyeliner giống như trong hình và bạn đã có một eyeliner cá tính. Ở bước này, bạn có thể quyết định độ dày mỏng khác.

Oriental Liner.

Bước 1: bắt đầu bằng việc sử dụng Matte Aqua Black #13, bạn có thể tạo kiểu đường eyeliner cơ bản thật mỏng.

Bước 2: sử dụng Dimond Gold Aqua Liner #1, bắt đầu vẽ từ giữa mí mắt trên kéo dài dến đuôi mắt và sát phần eyeliner đen đã tạo.

Bước 3: hoàn thiện đường viền mắt bằng cách kẻ Dimond Gold Aqua Liner #1, vẽ từ giữa đến phần đầu mí mắt.

Đôi mắt Miami.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế màu vàng bằng các màu sắc nổi bật và cá tính khác trong bộ sưu tập 15 màu của Aqua Liner như: xanh, hồng, tím, đỏ vang, hay các loại màu nhũ khác.

Biến tấu của màu sắc.

Bước 1: sử dụng Matte Aqua Black Liner #13, vẽ sát đường chân mi bắt đầu từ giữa mí trên kéo dài đến đuôi và nhấn đậm lại phần đường viền đuôi mắt. Để có đường nét sắc sảo và độ dài ưng ý, bạn có thể mở mắt khi vẽ phần đuôi mắt.

Bước 2: sử dụng Diamond Gold Aqua Liner #1, từ phần đuôi mắt, tạo đường nét theo đường bầu mắt. Với thiết kế đầu cọ đột phá, bạn có thể dễ dàng khi muốn tạo những đường nét theo ý thích.

Bước 3: sử dụng Iridescent Red Aqua Liner #10 vẽ sát đường eyeliner màu đen, từ giữa mi mắt đến phần cuối đuôi và tránh kẻ đè lên đường kẻ màu vàng.

Bước 4: sử dụng đầu cọ Diamond Gold Aqua Liner #1, cẩn thận kẻ đường viền mí mắt dưới.

Bước 5: để tạo đường nhấn ấn tượng hơn, bạn có thể dùng Iridescent Red Aqua Liner #10, tạo điểm nhấn ở phần đầu mắt.

Sản phẩm đang có mặt tại các cửa hàng Make Up For Ever trên toàn quốc:

- New World: 76 Lê Lai quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 2210 4087

- Vincom Center Plaza: 72 Lê Thánh Tôn quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 2210 4086

- Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 2210 5442.

- Vincom City Tower: 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04) 2220 0207

- Parkson Viet Tower Plaza: 198B Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04) 3857 5058

Thông tin sản phẩm: http://www.facebook.com/MAKEUPFOREVERVN.

(Nguồn: Make Up For Ever)

HN003338