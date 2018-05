Máy triệt lông Version 5 phát huy ưu điểm mùa hanh khô

Trả lời:

Thời tiết hanh khô của mùa thu khiến làn da bị mất cân bằng độ ẩm và thiếu nước dẫn đến tình trạng khô ráp, nhiều tế bào chết và da dễ bị mốc khi gió heo may về. Do đó, bất kỳ một can thiệp nào lên da cần phải luôn đảm bảo độ ẩm làn da được cân bằng. Đặc biệt, khi nguyên lý chủ yếu là dùng nhiệt năng, làn da không tiếp xúc với nhiệt lượng lớn phát ra từ sóng ánh sáng dùng trong triệt lông.

Một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn công nghệ triệt lông an toàn, không làm khô da:

Gel - chất xúc tác cần thiết để chống khô da khi triệt lông

Tất cả các trị liệu bằng ánh sáng trong y tế đều sử dụng gel như một chất xúc tác. Với sóng siêu âm, gel có vai trò loại bỏ những vật cản trên da (tế bào chết, da sần sùi) để xác định chính xác vùng điều trị và cho kết quả siêu âm tốt. Còn trong lĩnh vực triệt lông thẩm mỹ, gel là chất xúc tác không thể thiếu. Một mặt, chúng đóng vai trò dẫn sóng ánh sáng đi tới đúng mầm nhú sợi lông cần tiêu diệt, mặt khác gel tạo thành giải phân cách an toàn giữa làn da và nhiệt lượng của sóng ánh sáng. Nhờ đó, độ ẩm làn da luôn được đảm bảo ổn định, giữ cho da không bị khô khi triệt lông.

Elight Version 5 - Hiệu quả và an toàn tại mọi vùng điều trị.

Có 2 gờ chặn sáng để không bị tán xạ như các loại IPL thông thường

Ô điều trị tiêu chuẩn (12x25mm) là kích thước an toàn cho mọi vùng điều trị từ chân tay đến mép, nách, bikini... Làn da vốn không là một mặt phẳng nên nếu ô điều trị lớn sẽ làm ánh sáng bị lọt da ngoài và khi đó nhiệt lượng sẽ làm da bị khô.

Gờ chắn sáng an toàn trên đầu điều trị được ví như hàng rào bảo vệ và sóng ánh sáng chỉ tập trung đi vào nang lông mà không bị phát tán ra xung quanh.

Năng lượng vừa phải và không hấp thụ melanin

Không sở hữu mức năng lượng quá cao để có thể gây bỏng da, Version 5 là thế hệ triệt lông được ưa chuộng bởi độ an toàn cao, và không bị hấp thụ bởi melanin trên da. Những người có làn da sẫm màu, da nâu, lông màu sáng đều được đảm bảo về tính hiệu quả.

Sóng RF lưỡng cực làm đẹp da và điều trị viêm nang lông

Sự kết hợp giữa sóng ánh sáng Biolar Spectrum, IPL, Radio Frequency lưỡng cực mang lại hiệu quả triệt lông, làm đẹp da và điều trị viêm chân lông thường thấy vào mùa thu. Sóng RF lưỡng cực nhẹ nhàng loại bỏ những ổ nhiễm khuẩn nằm sâu dưới da và lớp tế bào chết thô sần, dầy bì trên bề mặt mang lại hiệu quả làm đẹp mịn màng làn da trong quá trình triệt lông.

Elight Version 5 - Triệt sạch lông, làm đẹp da và điều trị viêm nang lông.

Công nghệ an toàn, hiện đại nhưng không thể thiếu được kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn cao của điều trị viên. Bạn hãy lựa chọn điều trị viên đã được hãng cung cấp máy cấp chứng nhận điều trị để chắc chắn rằng không có sự cố nào trong quá trình triệt lông.

Dịch vụ triệt lông Version 5 đã được kiểm chứng trên 10.000 lượt khách hàng.

