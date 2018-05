Muốn đặt túi độn ngực nên chọn loại túi nào?

Trả lời:

Hiện nay có nhiều loại túi độn ngực khác nhau về chất liệu, cấu trúc bề mặt, độ nhô và hình dạng.

- Chất liệu: tất cả đều chứa đầy chất gel kết dính cao hoặc nước muối sinh lý.

- Bề mặt: túi độn có thể có bề mặt trơn hoặc nhám để tăng khả năng bám dính của túi và hạn chế hình thành bao xơ sau phẫu thuật.

- Độ nhô: có thể cao, vừa phải, thấp tự nhiên.

- Hình dáng: có thể hình cầu hoặc hình giọt nước.

Tuy nhiên không có loại túi nào phù hợp cho tất cả mọi người. Chẳng hạn, với những người ngực mỏng, tuyến vú teo đét không nên lựa chọn túi hình giọt nước và túi có độ nhô thấp.

Để lựa chọn loại túi ngực thích hợp, đạt hiệu quả thẩm mỹ cao bạn cần được khám và tư vấn kỹ càng với bác sĩ phẫu thuật.

Do các phản ứng tự nhiên của cơ thể con người, sau phẫu thuật cơ thể hình thành một lớp vỏ bao xung quanh các vật lạ từ ngoài đưa vào, bao gồm cả túi độn ngực. Lớp vỏ này có thể trở nên cứng và làm co rút túi độn. Sự co cứng có thể gây biến dạng túi độn và hình dáng bộ ngực sau đó. Biến chứng này gọi là sự co bao của túi, có thể gặp phải hay không tùy thuộc phần lớn vào kỹ thuật của bác sĩ và một phần do phản ứng cơ thể.

Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội

23 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3945 4548

Email: vienthammyhanoi@fpt.vn

Web: http://vienthammyhanoi.com.vn

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net