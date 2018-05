Nám da - nỗi ám ảnh của phái đẹp

Khí hậu khắc nghiệt, môi trường sống ô nhiễm, chứa nhiều bụi bẩn và các chất độc hại… khiến các vấn đề về da có dịp phát triển mạnh mẽ. Trong đó, nám là bệnh lý về da phổ biến và khó chịu. Dù không gây hại đến sức khỏe, nhưng do ảnh hưởng lớn tới thẩm mỹ, đồng thời tương đối khó điều trị, nên nám, tàn nhang thực sự là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.

Sự đa dạng của các phương pháp chữa trị giúp chị em có thêm nhiều lựa chọn, tuy nhiên cũng gây không ít hoang mang bởi phần lớn đều không mang lại kết quả như ý muốn. Một số cách còn có tác động tiêu cực đến làn da như tái nám, nám vĩnh viễn, bỏng da, gây sẹo... Để một công nghệ có hiệu quả cao trong việc điều trị nám, tàn nhang, công nghệ đó cần đáp ứng được một số yêu cầu như: năng lượng ổn định đủ lớn, tác động trực tiếp vào vùng điều trị, tiêu diệt và phá vỡ kết cấu các hắc sắc tố melanin (nguyên nhân chính gây nám), đồng thời hồi phục tổn thương da từ sâu bên trong. Dựa trên nguyên tắc đó, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời Laser Revlite - công nghệ trị hiện đại tại Mỹ, được tổ chức FDA và CE chứng nhận.

Laser Revlite sử dụng xung quang âm với cường độ đỉnh cao, đẩy năng lượng tia laser xuyên qua da, phá vỡ hạt sắc tố melanin thành những phân tử nhỏ li ti, một phần các phân tử này được đẩy lên bề mặt da và dễ dàng bị loại bỏ, phần còn lại tự đào thải ra ngoài cơ thể. Nhờ mức năng lượng tập trung đỉnh cao, Revlite tác động trực tiếp vào kết cấu chân nám giúp phá hủy chúng triệt để, tận gốc.

Hoa hậu Vitoria Thúy Vy làm sáng da với Revlite tại BB Thanh Mai.

Không chỉ hiệu quả cao về khả năng trị nám, Laser Revlite còn đột phá với bước sóng kép tần số (1064nm và 532 nm), có thể tạo ra 4 bước sóng thông qua các tay cầm bổ sung bước sóng mới 585nm và 650nm, từ đó mang lại nhiều tác dụng với làn da: giúp kích thích sản sinh collagen và elastin, thúc đẩy tái tạo da, trẻ hóa bề mặt da, giảm nếp nhăn da, làm sáng mịn da, se khít lỗ chân lông, trị thâm da do mụn, điều trị sẹo rỗ, da dầu…

Các chỉ định với Revlite.

Trong quá trình điều trị, những bước sóng chọn lọc màu sắc của Revlite chỉ tác động đến những vùng da có chứa hắc sắc tố nên không gây tổn thương đến vùng xung quanh, tránh mọi tổn thương cho da: không bong tróc, không đau rát, khách hàng có thể thoải mái trang điểm đi làm bình thường sau khi điều trị.

Kết quả sau 20 ngày điều trị nám với Revlite BB Thanh Mai.

Đặt hiệu quả và an toàn của khách hàng lên trên, với mong muốn áp dụng khoa học thẩm mỹ trả lại vẻ đẹp cho người phụ nữ, BB Beauté – BB Thanh Mai, chuỗi thẩm mỹ viện do thạc sĩ kinh tế, MC Thanh Mai điều hành luôn cập nhật có chọn lọc những công nghệ hiện đại để mang đến liệu trình hiệu quả. Không lựa chọn các công nghệ kém chất lượng với giá thành rẻ (các máy laser thông thường chỉ có giá khoảng 3-4.000 USD) luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến làn da do năng lượng không ổn định, BB Thanh Mai quyết định nhập khẩu trực tiếp công nghệ Revlite chính hãng từ Mỹ với chi phí chuyển giao lên đến hơn 140.000 USD để đảm hiệu quả và an toàn cho khách hàng..

Là công nghệ hiện đại nhưng khách hàng tại BB Thanh Mai có cơ hội trải nghiệm Revlite với mức giá hợp lý. Được sự hỗ trợ bởi chính tập đoàn Cynosure Mỹ (tập đoàn sản xuất máy Revlite chính hãng), khách hàng tại TP HCM của BB Beauté – BB Thanh Mai chỉ phải bỏ ra 399.000 đồng cho một lần điều trị và 12,9 triệu đồng cho trọn vẹn một liệu trình điều trị nám da, tàn nhang, da không đều màu, trẻ hóa da…

