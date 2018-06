Nám xuất hiện nhiều hai bên má, phải làm sao?

Trả lời:

Có khoảng 15% con số phụ nữ ở độ tuổi 28-30 bắt đầu có hiện tượng nám nhẹ, 40% phụ nữ trên 30 tuổi bị nám ở cấp độ nặng hơn. Lý do da bị nám có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như do di truyền, ánh nắng mặt trời, ảnh hưởng từ môi trường… Trong đó nguyên nhân chính là do những thay đổi nội tiết tố ở thời kỳ mang thai và thay đổi hoóc môn ở thời kỳ tiền mãn kinh, khiến việc sản sinh melanin được kích thích và phát triển quá mức, gây xáo trộn quá trình chuyển hóa, rối loạn chức năng tuyến yên, tuyến sinh dục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nám da hay xuất hiện ở phụ nữ và ít xuất hiện ở nam giới.

Bạn cần hiểu rõ nguyên nhân gây ra nám để có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Nếu nám mới xuất hiện, chân nám nông, việc điều trị sẽ dễ dàng hơn.

Trong trường hợp thời gian bị nám đã lâu và tình trạng nám đã trở nên trầm trọng như trường hợp của bạn, cần phải sử dụng đến các công nghệ thẩm mỹ kỹ thuật cao và công nghệ ánh sáng đa năng Blue Light là một gợi ý dành cho bạn. Phương pháp này sử dụng các bước sóng thích hợp để kiểm soát và ổn định nội tiết tố, đồng thời thanh lọc và đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Chính vì nguyên nhân chính gây ra nám là sự bất ổn về nội tiết tố đã được cân bằng, nên tình trạng nám sẽ được loại bỏ tận gốc. Bên cạnh đó, các tia sáng cũng tác động trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, làm giảm stress, căng thẳng, giúp khách hàng ngủ ngon nên cũng hỗ trợ đáng kể trong việc ổn định tinh thần và cân bằng lượng hoóc môn trong cơ thể.

Tuy nhiên, bạn cần nên nhớ rằng không có phương pháp điều trị nào được xem là hiệu quả 100% đối với mọi tình trạng nám. Với phương pháp điều trị bằng ánh sáng đa năng Blue Light, chị em có cơ hội thoát khỏi 60-90% tình trạng nám hiện mắc phải (tùy thuộc vào từng cấp độ nám, cơ địa, chế độ sinh hoạt của từng người).

