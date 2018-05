Nâng cơ chảy xệ sau 45 phút

Làn da thanh xuân là niềm khao khát của phụ nữ tuổi trung niên.

Cơ mặt bị chảy là hiện tượng của quá trình lão hóa, nguyên nhân là do các elastin và collagen suy yếu, kết cấu lỏng lẻo, độ đàn hồi kém. Thông thường, phụ nữ sau sinh con hoặc sau tuổi 40 sẽ gặp vấn đề lão hóa, da mặt chảy xệ, làm tăng thêm những nếp nhăn tuổi tác. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp lão hóa diễn ra sớm hơn do ít vận động, do cơ địa hay không biết cách chăm sóc và bảo vệ da đúng cách.

Giải pháp nâng cơ không 'dao kéo'

Lo lắng, sợ hãi khi đứng trên bờ vực lão hóa, chị em cố gắng kiếm tìm những phương pháp nhằm duy trì được nét xuân xanh. Thấu hiểu được nỗi băn khoăn, trăn trở ấy, bác sĩ tại Singapore Darryl Chew đã tìm tòi, nghiên cứu ra phương pháp căng da không xâm lấn Ultra V-lift, giúp phái đẹp có thể lưu giữ được làn da săn chắc, tươi khỏe, đẹp thách thức với thời gian.

Sợi Collagen của Ultra V-lift sẽ giúp giải quyết triệt cơ mặt bị chảy xệ, lão hóa chỉ sau 45 phút.

Công nghệ Ultra V-lift với cơ chế sử dụng sợi collagen đưa trực tiếp vào bề mặt bên trong lớp hạ bì, lập tức kết nối lại với nhau thành khung sườn nâng đỡ những cơ nông đã bị võng, tụt xuống, tạo mặt V-line thon gọn. Hơn nữa, sợi collagen khi tác động đến các mô da sẽ làm tăng cường khả năng tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình tự tái tạo và sản sinh collagen và elastin nội sinh. Khi đó, hệ đàn hồi được khôi phục làm cho cơ mặt săn chắc, phục hồi làn da thanh xuân căng mịn.

Ưu điểm của Ultra V-lift: tạo mặt chuẩn V-line; an toàn, không xâm lấn; hiệu quả nhanh chóng; phục hồi, tăng sinh collagen tái tạo da; hiệu quả lâu dài.

Hình ảnh trước và sau khi thực hiện công nghệ căng da Ultra V-lift. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)