Nâng mũi an toàn đẹp tự nhiên

Nâng mũi bằng các phương pháp như sử dụng silicon, sụn nhân tạo, các chất liệu độn nhân tạo đã không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, khuyết điểm của những kỹ thuật này là hầu hết chỉ làm mũi cao hơn chứ không thể chỉnh sửa độ to, thô, dày của cánh mũi, đầu mũi…

Một giải pháp giúp bạn giải quyết cả vấn đề mũi thấp và to là nâng mũi S-line Hàn Quốc. Đây là công nghệ được ưa chuộng tại xứ kim chi và ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.

Chị Hồng Anh - khách hàng nâng mũi tại thẩm mỹ viện Kangnam được bác sĩ thăm khám và tư vấn trước khi nâng mũi S-line.

Với mỗi khách hàng cụ thể, các bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn cho dáng mũi phù hợp với cấu tạo khuôn mặt cũng như mong muốn của từng khách hàng. Sau đó, tiến hành đo đạc, lấy sụn tự thân và cắt gọt chất liệu cho vừa khít với kích thước đã định trước. Tiếp theo là đưa sụn vào để tạo dáng mũi hoặc chỉnh sửa thu nhỏ, kéo dài đầu mũi, cánh mũi… Sau khi điều chỉnh, bác sĩ sẽ khâu vết rạch bằng chỉ thẩm mỹ với vết khâu được dấu bên trong hốc mũi nên không để lại dấu vết dao kéo.

Bác sĩ đo đạc trước khi tiến hành phẫu thuật.

Ưu điểm quan trong khiến nâng mũi S-line ngày càng được ưa chuộng là nhờ hiệu quả thẩm mỹ mà nó mang lại. Sau khoảng 1h đến 1h30 thực hiên nâng mũi, bạn sẽ sở hữu dáng mũi có độ cao vừa phải, thon gọn và hợp với khuôn mặt, đầu mũi nhỏ nhắn, hai lỗ mùi hình hạt chanh cân xứng.

Hơn thế nữa, do sử dụng chủ yếu là sụn tự thân nên bạn không phải lo lắng về các rủi ro xảy ra do dị ứng vật liệu, lộ sống mũi nhân tạo, bóng đỏ đầu mũi, mũi to thô cứng. Công nghệ nâng mũi S-line Hàn Quốc đang được nhiều ngôi sao và bạn trẻ hưởng ứng. Tuy nhiên, công nghệ và quy trình chỉ đóng góp 50% vào sự thành công của một ca nâng mũi, 50% còn lại phụ thuộc vào tay nghề của các bác sĩ trực tiếp thực hiện. Do đó để đạt kết quả như mong đợi, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin và lựa chọn những thẩm mỹ viện uy tín khi thực hiện.

Sau nâng mũi chị Hồng Anh chia sẻ “Tôi hoàn toàn hài lòng với dáng mũi mới và yên tâm về độ an toàn vì được nâng mũi bằng sụn tự thân”.

Nếu quan tâm đến công nghệ nâng mũi S-line Hàn Quốc và mong muốn tìm hiểu kỹ hơn, bạn có thể đăng ký tham dự hội thảo: “Thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc” do thẩm mỹ viện Kangnam tổ chức vào 8h30 ngày 31/8 tại Khách sạn Fortuna - số 6, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo chuyên đề về thẩm mỹ Hàn Quốc và xu hướng thẩm mỹ an toàn tự nhiên 2014 là nơi bạn có thể cập nhật những xu hướng thẩm mỹ tiên tiến, các công nghệ đang đươc ưa chuông tại kinh đô thẩm mỹ thế giới cũng như trực tiếp đặt câu hỏi cho các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ tới từ Hàn Quốc về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc như nâng mũi S-line, bấm mí Hàn Quốc, gọt mặt V-line…

Khách hàng tham dự hội thảo sẽ có cơ hội: nhận một thẻ massage mặt tại spa cao cấp của Kangnam trị giá 350.000 đồng; trở thành chủ nhân may mắn của một trong 10 voucher giảm giá 30% các dịch vụ thẩm mỹ Hàn Quốc do chính các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc thực hiện; giảm 10% chi phí phẫu thuật các dịch vụ thẩm mỹ do các bác sĩ Việt Nam thực hiện.

Tư vấn miễn phí bởi các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc từng phẫu thuật cho các ngôi sao Hàn Quốc. Đăng ký tham dự miễn phí tại đây.

Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc tặng quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nâng mũi S-Line Hàn Quốc 3 voucher dịch vụ massage mặt trong chuỗi dịch vụ spa cao cấp từ nay đến 1/10.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc)