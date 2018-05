Nâng mũi S Line là kỹ thuật hoàn thiện và tiên tiến trên thế giới nhờ vật liệu đặc biệt như sụn vách ngăn, sụn sườn tự thân dùng để tạo hình đầu mũi. Phương pháp này tạo nên chiếc mũi đẹp giống “sao Hàn” với đầu mũi thon gọn, hai lỗ mũi tạo hình hạt chanh, chữ A, lỗ mũi kín.

Tại Việt Nam, kỹ thuật nâng mũi S Line được thực hiện tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW và được nhiều khách hàng quan tâm, trong đó có hơn 30% bệnh nhân không có đủ sụn vách ngăn hoặc đã sửa mũi nhiều lần làm biến dạng đầu mũi... Những trường hợp như vậy, sửa mũi S Line bằng sụn vách ngăn không đạt hiệu quả cao. Lúc này, nâng mũi S line bằng Tutoplast là giải pháp.

NCS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung đang tư vấn nâng mũi bằng Tutoplast.

Tutoplast là sụn sườn đồng loại sau khi loại bỏ toàn bộ tế bào miễn dịch và trở thành sụn sườn trơ có chức năng như mảnh ghép thô. Kích thước của Tutoplast luôn đảm bảo đầu mũi được kéo dài, vững chắc, ngay cả đầu mũi không có sụn vách ngăn hoàn toàn.

Chỉ định dùng Tutoplast trong các trường hợp như sụn tự thân không đủ; đầu mũi quá yếu do khiếm khuyết sụn; đã phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn gây biến dạng đầu mũi; đầu mũi co kéo, ngắn do phẫu thuật mũi nhiều lần trước đó; mũi hếch do bẩm sinh từ sụn vách ngăn và xương mũi.

Bệnh nhân này đã phẫu thuật sửa mũi nhiều lần, mũi bị co rút ngắn hoàn toàn. Bệnh nhân được sử dụng Tutoplast.

Tutoplast là sản phẩm từ Đức và được sử dụng tại Hàn Quốc vào năm 2007. TS.BS.Man Koon Suh, viện trưởng Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW đã sử dụng công nghệ này.

Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW là thương hiệu Thẩm mỹ Hàn Quốc uy tín tại Việt Nam và có sự hợp tác với Bệnh viện Thẩm mỹ Jeong Won (JW) tại Seoul, Hàn Quốc. Trung tâm có đội ngũ các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam đã tu nghiệp chuyên sâu tại Hàn Quốc; cơ sở vật chất đến trang thiết bị, vật liệu thẩm mỹ đều được nhập từ xứ sở kim chi. Trung tâm được xây dựng trên toà nhà 7 tầng nằm tại trung tâm quận 1, TP HCM với nhiều tiện ích; phòng mổ sạch sẽ, hiện đại.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại 141-143 Lê Thị Riêng là chi nhánh Bệnh viện Thẩm mỹ JW, chuyên thực hiện các kỹ thuật nâng mũi cao cấp. Trên thị trường hiện xuất hiện nhiều trung tâm quảng cáo là có hợp tác với Thẩm mỹ Hàn Quốc JW chi nhánh Việt Nam nên khách hàng cần tìm hiểu kỹ, đến đúng địa chỉ để có sự lựa chọn chính xác. Tại đây đang có chương trình khuyến mãi chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ: giảm 10% dịch vụ thẩm mỹ từ ngày 1 đến 10/3.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

- 141 - 143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

- 336 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: (08) 66832222 - (08) 22374567 - 0968681111 - 0968682222 - 0968692222

Website: http://thammyhanquoc.vn; http://benhvienthammyhanviet.vn.

(Nguồn: Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW)