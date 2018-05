Nâng mũi bọc sụn - kỹ thuật mới bảo vệ đầu mũi

Phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là nâng mũi được thực hiện rất nhiều và mỗi năm có hàng trăm nghìn trường hợp được thực hiện. Tuy nhiên sau một thời gian nâng mũi, xuất hiện những tác dụng phụ gây phiền hà như: Đầu mũi trở nên đỏ; Da đầu mũi mỏng và lộ sóng mũi nhân tạo; Đầu mũi trở nên nhọn, không phù hợp mũi; Đầu mũi đỏ và nóng rát khi ra nắng hoặc trời lạnh và nghiêm trọng là thủng da vùng đầu mũi.

Hiện tượng trên xảy ra do sụn nhân tạo đặt vào quá cứng, da đầu mũi mỏng, sự tự bòn mòn mô ở vùng đầu mũi do sụn nhân tạo, do đặt chưa đúng lớp hoặc nâng quá cao…

Mũi hẹp đầu mũi thon gọn, không bị bong đỏ.

Để khắc phục hiện tượng trên, một kỹ thuật mới của công nghệ Hàn Quốc khá phổ biến hiện tại là kỹ thuật bọc sụn vào đầu mũi. Với kỹ thuật này, đầu sụn nhân tạo sẽ được bọc một lớp sụn vành tai. Việc lấy sụn vành tai cũng khá đơn giản và nhẹ nhàng với một đường mổ rất nhỏ nấp phía sau tai nên có thể lấy sụn mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Khi đầu sụn được bọc sẽ đảm bảo đầu mũi không bị bóng hoặc bào mòn theo thời gian, đặc biệt đầu mũi sẽ trở nên tự nhiên và sụn tự thân từ sụn tai sẽ kết hợp với đầu mũi trở thành một khối thống nhất, đảm bảo sự bền lâu dài.

Lễ ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ thẩm mỹ với Hàn Quốc.

Sau khi nâng mũi mà thấy đầu mũi có các triệu chứng như Da đầu mũi đỏ khi ra nắng hoặc rát buốt khi trời lạnh; Cảm giác đầu mũi căng và bóng; Da đầu mũi mỏng dần và có biểu hiện lộ sóng… bạn phải đến bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ khám đế có hướng xử lý kịp thời, tránh các trường hợp để quá lâu, vùng da đầu mũi bị thủng, lúc đó việc xử lý hậu quả sẽ rất khó khăn.

