Nâng mũi cao thon không phẫu thuật

Trên khuôn mặt, mũi là trung tâm, nó không chỉ chiếm vị trí quan trọng mà còn ảnh hưởng lớn đến sắc diện của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, các chị em luôn mong muốn sở hữu một chiếc mũi thanh tú, gọn đẹp, phù hợp với khuôn mặt để tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, khi nói đến nâng mũi thì chị em lại nghĩ ngay đến dao kéo và sợ sẽ gây đau đớn. Với sự phát triển của y khoa thẩm mỹ, bạn ngày càng có nhiều sự lựa chọn tối ưu hơn trong việc làm đẹp của mình.

Bên cạnh các phương pháp nâng mũi phẫu thuật thì nâng mũi không phẫu thuật Radies là một giải pháp thay đổi dáng mũi an toàn và mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao. Radies là mô sinh học đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp giấy chứng nhận về chất lượng và độ an toàn (FDA approved). Mô sinh học này an toàn và thân thiện đến mức bạn không cần phải thử phản ứng trước khi tiêm.

Radies có độ đậm đặc cao hơn so với các chất làm đầy khác.

Được đánh giá là bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp thẩm mỹ, mô sinh học Radies có độ đậm đặc, tính đàn hồi cao hơn hẳn các chất làm đầy khác. Ngoài ra, chúng có tác dụng rất nhanh so với các chất làm đầy khác.

Ngay sau khi cấy mô Radies vào mũi, bạn sẽ có dáng mũi đẹp tự nhiên như ý muốn mà không phải sử dụng dao kéo cũng như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhờ đó, các bác sĩ sẽ dễ dàng cố định để tạo ra hình dáng mũi cân đối, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các chuyên gia thẩm mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới đều đánh giá cao về mô sinh học Radies, bởi công nghệ tiên tiến này đảm bảo được các tiêu chí nhanh chóng, an toàn, khả năng thích ứng cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một phương pháp nâng mũi an toàn, không gây đau đớn, không để lại sẹo thì đây là giải pháp tối ưu cho bạn. Đây là công nghệ thẩm mỹ mới, đang được sử dụng phổ biến tại châu Âu, Mỹ và một số nước châu Á, mang lại dáng mũi đẹp tự nhiên, an toàn và không cần phẫu thuật nên sẽ không gây đau đớn.

Chỉ cần một mũi tiêm nhẹ bạn sẽ có chiếc mũi đẹp tự nhiên.

Ưu điểm quan trọng nổi bật của công nghệ này khiến khách hàng yêu thích và đánh giá cao chính là vì kỹ thuật nâng mũi này không đụng đến dao kéo. Điều đó đồng nghĩa với việc chiếc mũi của bạn sẽ đẹp tự nhiên mà không bị xâm lấn, không bị bóc tách, không lo chảy máu và không phải lo lắng về sẹo. Sau khi thực hiện nâng mũi không phẫu thuật Radies bạn có ngay được kết quả như ý muốn mà không đau, giảm sung tấy, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Quy trình nâng mũi không phẫu thuật Radies đơn giản, t6hời gian thực hiện chỉ trong vòng 5 phút. Đầu tiên, các bác sĩ thăm khám và tư vấn về hình dáng và cấu trúc mũi phù hợp với khuôn mặt bạn và xác định chính xác lượng mô sinh học cần dùng. Sau đó,bác sĩ sẽ tiến hành khử trùng và gây tê trước khi tiêm Radies vào các vị trị đã đánh dấu để điều chỉnh cho mũi cao và cân đối hơn.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi bằng Radies.

Mặc dù nâng mũi không phẫu thuật Radies là một loại hình tiểu phẫu, tuy nhiên nó vẫn cần có sự chỉ định chuyên môn từ đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, bạn nên thực hiện nâng mũi tại địa chỉ nâng mũi uy tín để đảm bảo an toàn cho quá trình thực hiện.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hoàn Mỹ)