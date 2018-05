Nâng mũi S-line đẹp như sao Hàn

Phẫu thuật nâng mũi hiện nay là phương pháp được áp dụng nhiều và cũng là sự lựa chọn của nhiều người khi muốn cải thiện sắc đẹp của mình. Nếu chiếc mũi của bạn có nhiều khuyết điểm như: đầu mũi to, ngắn, hếch, không có chân mũi, cánh mũi to, hai bên lỗ mũi không đều hoặc đầu mũi dài nhưng lại to, tròn... thì việc áp dụng bằng phương pháp nâng mũi thông thường sẽ không thể cải thiện phần đầu và chân mũi mà chỉ có thể nâng cao sóng mũi.

Theo Bs Nguyễn Hữu Nam, đối với phương pháp S-line thì sau khi phẫu thuật chiếc mũi nhìn ngang sẽ có độ cong hình chữ S, đẹp tự nhiên, dáng mũi này phù hợp đối với nhiều hình dạng khuôn mặt. Với phương pháp này, mũi của bạn sẽ được bác sĩ chia làm 3 phần: sóng mũi, đầu mũi và chân mũi.

Sóng mũi: sau khi đo đạc và lựa chọn sóng mũi phù hợp, tùy theo yêu cầu của bạn mà bác sĩ sẽ nâng sóng bạn cao hay vừa phải. Sóng mũi được sử dụng là sóng mũi nhân tạo của Hàn Quốc, nên nó sẽ có hình dáng và kích thước phù hợp với mũi của người châu Á (sóng mũi được cắt gọt từ vi tính sao cho ôm sát với xương mũi, làm sóng mũi khớp với xương mũi tránh tình trạng bị lệch), khi đặt vào sẽ cho bạn chiếc mũi có độ cong tự nhiên.

Đầu mũi: bác sĩ sẽ bóc tách bớt các các mô mềm và đồng thời lấy sụn vách ngăn để kéo dài đầu mũi của bạn về phía trước. Kết hợp với sụn vách ngăn chính là sụn vành tai và miếng alloderm bọc ở đầu mũi. Phương pháp này sẽ làm cho đầu mũi của bạn nhỏ gọn, dài hơn và mềm mại.

Chân mũi: phần chân mũi rất quan trọng, nếu đầu mũi của bạn dài ra mà chân mũi ngắn hoặc không có chân mũi thì sẽ khiến chiếc mũi trở nên không hoàn chỉnh. Vì vậy khi lấy sụn vách ngăn, bác sĩ sẽ dùng một phần sụn đó để dựng đứng chân mũi lên. Phương pháp này không chỉ giúp bạn có chân mũi cao, vững vàng mà còn giúp hai lỗ mũi của bạn được dựng lên hình chữ A hay bầu dục tùy theo từng hình dáng lỗ mũi trước đó.

Nâng mũi S-line Hàn Quốc đòi hỏi tính chuyên môn cao, sự tỉ mỉ và các phương pháp phẫu thuật tiên tiến. Vì vậy muốn có một chiếc mũi đẹp, thanh tao, tự nhiên và phù hợp với khuôn mặt thì điều đầu tiên bạn nên tìm hiểu kỹ về phương pháp, các mong muốn sau phẫu thuật và cần lựa chọn trung tâm uy tín, chất lượng, bác sĩ chuyên môn có tay nghề cao.

