Nâng mũi theo phong cách Hàn Quốc

Kỹ thuật nâng mũi ở Việt Nam phổ biến là dùng một thanh silicone cứng (thường là hình chữ L) để nâng chiều cao toàn bộ từ thân mũi đến đầu mũi cho tất cả các dạng mũi thường thì sẽ dẫn đến một kết quả thẩm mỹ không như ý. Hình dạng mũi cao giả tạo, chất liệu dùng độn mũi lộ rõ dưới da, đầu mũi cao nhọn không phù hợp khuôn mặt người châu Á.

Đây là khuyết điểm làm cho đa số khách hàng không hài lòng vì người đối diện dễ dàng nhận ra “chiếc mũi do phẫu thuật” làm cho khuôn mặt trở nên mất duyên dáng. Đặc biệt, biến chứng nặng nề nhất của kỹ thuật này xảy ra ở đầu mũi (chiếm 20-50%). Da đầu mũi bị thanh silicone cứng đè ép lâu ngày bị mỏng dần, đỏ da và thanh silicone sẽ lộ dần ra dưới da.

Đặc biệt, khi bao da của mũi không rộng, mũi quá ngắn, cố nâng quá cao hoặc kỹ thuật không chuẩn thì các biến chứng nêu trên sẽ gia tăng. Đây là một nguyên nhân thường gặp, bắt buộc phải mổ lại vì nếu không lấy ra thanh độn mũi sẽ trồi ra ngoài, để lại sẹo co rút làm biến dạng đầu mũi. Để tránh được các khuyết điểm của phẫu thuật với chất liệu độn nhân tạo, các phẫu thuật viên Hàn Quốc là những người đi tiên phong trong việc nâng mũi thành ba phần riêng biệt: thân, đầu, trụ mũi.

Trước và sau khi mổ thẩm mỹ nâng mũi bằng phương pháp Hàn Quốc.

So với phương pháp nâng mũi cũ vẫn còn phổ biến ở nước ta, phương pháp theo phong cách Hàn Quốc có ưu điểm là tạo hình mũi từng phần rất uyển chuyển nên được tạo dáng mũi theo ý muốn và trông rất tự nhiên. Sống mũi được nâng cao nhưng có độ võng tạo nét mềm mại thanh tú, không lộ chất liệu độn dưới da. Do đó, người đối diện nhìn không biết sống mũi giả, không nhận biết có can thiệp của phẫu thuật.

Đầu mũi được tạo hình bằng sụn tự thân được định dạng rõ hình tứ giác, chuẩn của người Tây phương: thon gọn theo chiều rộng, nhô cao phân biệt rõ với sống mũi, được đẩy hơi nhô ra trước so với trụ mũi, không bị xoay lên trên (hếch lên) như khi nâng bằng cây độn mũi thông thường. Phương pháp này không có biến chứng ở đầu mũi như lộ chất liệu độn dưới da, không thủng, không tạo sẹo co rút… Đầu mũi được tạo hình là mô thật của cơ thể nên không khác với mũi thật.

Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Thành - Giảng viên đại học Y Dược TP HCM - Phẫu thuật viên thẩm mỹ cộng tác của bệnh viện Pháp-Việt tu nghiệp giải phẫu thẩm mỹ tại Korea University Anam Hospital-Seoul.

