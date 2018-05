Trong kỹ thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân, mỡ được lấy từ chính cơ thể, đa phần từ mỡ bụng, mỡ đùi, mỡ eo. Sau đó, mỡ được ly tâm đặc biệt để loại bỏ tất cả tế bào dạng sợi, các mô không cần thiết, cho sản phẩm là những tế bào mỡ nhỏ và tế bào gốc. Mỡ này sẽ được cấy trực tiếp vào mô tuyến vú.

Chỉ định nâng ngực bằng mỡ tự thân:

- Người không tương hợp hay dị ứng túi nâng ngực.

- Ngực chỉ nhỏ một phần: một số trường hợp ngực chỉ lõm nhẹ phần trên hoặc bên ngoài thì rất hiệu quả khi sử dụng kỹ thuật cấy mỡ.

- Muốn nâng ngực tự nhiên và không ảnh hưởng đến công việc.

- Muốn sử dụng nâng ngực trong một thời gian nhất định.

- Sợ ảnh hưởng nâng ngực bằng túi đến sữa cho con bú.

- Mỡ lấy từ vùng bụng hay đùi có tác dụng giảm mỡ toàn thân và mang tính thẩm mỹ.

- Không mất thời gian nằm viện, không có sẹo hay đường mổ.

Ưu điểm nâng ngực bằng mỡ tự thân

Ngực luôn mềm mại và tự nhiên, không có hiện tượng đào thải hay co thắt túi như các trường hợp đặt túi ngực. Đặc biệt, mỡ cấy ngực có thể kiểm soát được thể tích, vị trí cần bơm vào để ngực đẹp tự nhiên.

Nhiều người quan tâm là mỡ sẽ tiêu đi sau một thời gian nhưng ai cũng biết rằng mô ngực của người phụ nữ thì chủ yếu là mô mỡ, do vậy khi có con hay có tuổi thì mô tuyến vú đều suy giảm làm ngực mình nhỏ lại. Do đó khi cấy mỡ vào ngực thì mỡ cũng giảm sau một thời gian. Theo các báo cáo thì lượng mỡ giảm khoảng 40% trong thời gian 3 đến 4 năm. Theo đó, nếu sau khi cấy mỡ làm đẹp lần một được 6 tháng, chị em cấy mỡ lần 2 khoảng 40% thì vòng ngực đẹp tự nhiêu duy trì 7 đến 10 năm. Đây là khoảng thời gian đủ an toàn và làm đẹp.

Mỡ lấy chủ yếu từ bụng, nếu mỡ bụng không đủ thì lấy thêm ở đùi và eo. Mỡ được đưa vào hệ thống lọc chuyên dụng để loại bỏ huyết tương là lấy những tế bào mỡ li ti. Tế bào mỡ được bơm qua tiêm bơm chuyên dụng đảm bảo những tế bào mỡ chính gốc.

Với kỹ thuật nâng ngực bằng mỡ tự thận được chuyển giao từ bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc cùng trang thiết bị chuyên dụng, chúng tôi đã thành công cho nhiều trường hợp nâng ngực bằng chính mỡ mình.

Một ưu điểm khác của nâng ngực bằng mỡ tự thân là loại bỏ một loại mỡ lớn không cần thiết ở bụng hoặc đùi, vừa có lợn sức khỏe, vừa thẩm mỹ. Đặc biệt, nâng ngực bằng mỡ tự thân giúp ngực mềm mại như ngực thật và không ai biết là bạn đã nâng ngực và độ an toàn gần như tuyệt đối.

