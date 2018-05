Nâng ngực nội soi đẹp tự nhiên không biến chứng

Nếu như bạn đang sở hữu một khuôn ngực nhỏ, giảm kích thước sau sụt cân hay tập thể dục sai cách, thay đổi nội tiết tố sau khi sinh... thì phương pháp nâng ngực nội soi sẽ giúp bạn có được vòng một như ý.

Bằng cách cấy túi gel sinh học vào mô ngực thông qua hai hình thức: giải phẫu nội soi đường nách hoặc đường quầng vú. Hai hình thức này có những ưu và nhược điểm riêng, tùy vào các yếu tố cơ địa và sở thích, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cách phẫu thuật nâng ngực phù hợp và đạt kết quả đẹp, an toàn.

Ngực căng tròn với sản phẩm chất lượng

Phẫu thuật nâng ngực nội soi có thể đảm bảo tính an toàn, là bởi chất liệu mô cấy ngực túi gel sinh học Natrelle dạng nhám cải tiến với công nghệ mới nhất từ Allergan The Science of Rejuvenation, được chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Chất gel ở dạng khối lỏng (3.600 Intrashiel), tương thích với cơ thể, giảm thiểu tỷ lệ khuếch tán gel. Túi gel dạng nhám có khả năng bám dính tốt trên mô và cơ ngực, chống biến chứng bao xơ. Công nghệ gel cao cấp Truform, giúp duy trì hình dáng khuôn ngực lâu dài. Túi gel này được công ty Allergan bảo hành. Viện thẩm mỹ Khơ Thị đang áp dụng túi gel này cho phẫu thuật nâng ngực nội soi.

Những lưu ý sau nâng ngực nội soi

Một tuần đầu sau khi nâng ngực là thời gian quan trọng nhất, khi đó cơ thể chưa kịp làm quen với mô cấy ngực, nên bạn cần chăm sóc vùng phẫu thuật cẩn thận: uống thuốc giảm đau, giảm sưng và kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Vệ sinh sạch sẽ vết khâu đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ; tránh làm việc nặng, chơi thể thao hoặc va chạm mạnh ở vùng ngực trong vòng một đến 3 tháng. Băng ép vùng phẫu thuật để cố định ngực; ăn kiêng các món thịt bò, hải sản, trứng… Sau một tuần, vết khâu dần ổn định, dấu hiệu sưng đau biến mất. Sau 2 đến 3 tuần bạn sẽ có được vòng một săn chắc, căng tròn và có độ cân đối với thân hình. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại đây.

Hình ảnh trước và sau nâng ngực nội soi túi gel tại Viện thẩm mỹ Khơ Thị.

(Nguồn: Khơ Thị)