Nâng và săn chắc cơ mặt không cần phẫu thuật thế nào?

Trả lời:

Ở lứa tuổi 45, tình trạng cơ, da chảy sệ là hiện tượng rất bình thường bởi lúc này các cơ quan trong cơ thể, làn da đã bước sâu vào quá trình lão hóa. Tuy nhiên, với những sự tiến bộ vượt bậc trong ngành thẩm mỹ da thì chị có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn những giải pháp hiệu quả và phù hợp với túi tiền của mình.

Trẻ hóa toàn diện làn da bằng sóng Radio Frequency

Phương pháp làm đẹp này được nhiều thẩm mỹ viện áp dụng. Hiện đã có đến phiên bản 5 với sóng RF lưỡng cực, năng lượng kép và có tác dụng trẻ hóa da ở tầng sâu nhất, nơi các tế bào sinh sôi và tái tạo (lớp hạ bì). Lúc này các nếp nhăn sẽ được đầy dần lên, da săn chắc rõ rệt sau một lần điều trị.

Sóng Radio Frequency được chứng minh là loại bức xạ không ion hóa, không làm biến đổi các tế bào trong cơ thể và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao như trẻ hóa làn da và đã được kiểm chứng lâm sàng trong việc điều trị các vết nhăn và da chảy sệ.

Công nghệ Refirme để kéo căng da không phẫu thuật

Cũng sử dụng nhiệt năng và sóng, Refime là phương pháp chuyên kéo căng trở lại những làn da chảy sệ trên 40 tuổi. Các liên kết collagen và elastine bị gioãng chảy sẽ được dòng trao đổi ione kích thích săn chắc trở lại, những kết nối lỏng lẻo sẽ được sắp xếp trùng khít. Những phần cơ chảy mạnh như cằm, má, cổ được nâng lên, làm cho khuôn mặt bạn nhẹ nhõm và trẻ trung sau 1-3 lần thực hiện. Quá trình săn chắc còn diễn ra mạnh mẽ 30-60 ngày sau đó và bạn sẽ thấy mình trẻ trung, thanh tú hàng hàng ngày một cách tự nhiên.

Sử dụng oxy tinh khiết, đẩy sâu oxy tới tế bào màng đáy, nơi sinh sản tế bào để làn da của bạn được tái sinh nhanh chóng. Hệ thống Intraceuticals không chỉ bơm oxy vào da mặt mà còn phun nhẹ nhàng đưa những chất làm trắng và trẻ hoá da như vitamin A, C, D và tinh chất trà xanh lên toàn bộ bề mặt da, đẩy chúng sâu vào các tế bào da. Khi được cung cấp oxy, các tế bào da sẽ được tác động nhằm kích thích đào thải các chất độc nhanh hơn, làn da được tăng cường độ ẩm sẽ trở nên căng mịn và tươi mới hơn.

Những trị liệu công nghệ cao có ưu điểm là an toàn, hiệu quả cho những làn da chưa nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những trường hợp quá nặng như da thừa nhiều do tuổi tác quá cao hoặc da trơ lì do sừng hóa mô, da mất liên kết collagen thì phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm các chất làm đầy là sự lựa chọn tối ưu.

Mong rằng một số những trị liệu gợi ý trên sẽ giúp chị có nhiều sự lựa chọn hơn để làm trẻ hóa toàn diện làn da của mình. Hiện chị có thể tới tư vấn và trải nghiệm thử các công nghệ trẻ hóa da hiện đại nhất thế giới ngay tại Senta Medi - Hà Nội.

