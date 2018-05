Nên điều trị sẹo rỗ bằng thuốc hay phẫu thuật?

Trả lời:

Sẹo lõm (sẹo rỗ) là tổ chức nguyên bào sợi bị tổn thương ở lớp trung bì. Đặc biệt, khi làn da bị mụn trứng cá, thủy đậu hay rỗ… Các thương tổn gây ra ở các tổ chức collagen khá lớn, chúng làm cho quá trình tự làm lành vết thương của cơ thể bị ức chế, không thuận lợi và thiếu hụt các chất làm đầy collagen, acidhyaluronic, hậu quả là để lại sẹo lõm vĩnh viễn trên da.

Việc bôi kem liền sẹo chỉ có tác dụng khi vết thương bắt đầu lên da non, bởi vậy thời điểm này bạn mới sử dụng kem liền sẹo thì không còn tác dụng gì cả. Còn với phương pháp phẫu thuật, đây là một sự nhầm lẫn với việc điều trị sẹo lồi. Vì bản chất sẹo lồi là sự tăng sinh collagen da lành tính, do sự đáp ứng quá thừa của mô da so với yêu cầu làm lành thương tổn, nên bác sĩ chỉ cần cắt bỏ sẹo rồi tiêm thuốc phòng ngừa sự trở lại của sẹo lồi cho bệnh nhân. Đây là phương pháp không được ứng dụng trong điều trị sẹo rỗ.

Phương pháp điều trị sẹo rỗ phổ biến hiện nay là công nghệ vi điểm E-Matrix. Tùy từng tình trạng da dày hay mỏng và tình trạng sẹo lõm, việc điều trị thể kết hợp với quá trình làm mềm da bằng cách thay da sinh học trước khi điều trị bằng E-Matrix. Với những làn da còn nhiều vết thâm xỉn, cần kết hợp với trị liệu Max scar beauty cho vết thâm, còn với da dầu thì khách hàng sẽ được làm sạch mụn và kiểm soát dầu trước khi tiến hành trị liệu.

Công nghệ trị sẹo vi điểm E-Matrix: Cơ chế của công nghệ này là chia nhỏ vùng trị sẹo, giúp cho quá trình kết nối chuỗi collagen bị đứt gãy và việc trị sẹo đạt được hiệu quả cao hơn. Sóng RF lưỡng cực mang năng lượng xuống sâu lớp biểu bì và thượng bì, tạo ra các ma trận vi điểm kích thích sản sinh collagen làm đầy sẹo lõm. Các tổ hợp collagen và elastin đứt gãy được nối liền trả lại cho bạn làn da láng mịn, tươi mới.

Công nghệ trị sẹo E-Matrix được FDA và CE kiểm nghiệm và chỉ định lâm sàng cho mọi loại da, mọi loại sẹo rỗ. Đây cũng là công nghệ mới và duy nhất trên thế giới đạt được những tiến bộ về thời gian phục hồi nhanh và giảm thiểu rủi ro biến chứng trong điều trị sẹo.

Hình ảnh khách hàng trước và sau điều trị sẹo lõm bằng E-Matrix.

Một khóa trị sẹo thường 3-4 lần, mỗi lần cách nhau 4-6 tuần. Đây là trị liệu không cần thời gian nghỉ dưỡng, bạn chỉ cần chú ý tránh tiếp xúc với nắng trong những ngày đầu sau điều trị.

Công nghệ trị sẹo E-Matrix hiện có tại spa y tế Senta Medi.

