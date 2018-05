Nên trị sẹo lõm bằng phương pháp nào?

Thủy đậu là bệnh do virus gây ra, bệnh dễ lây có thể thành dịch và thường là lành tính, nên sau khi khỏi bệnh chỉ để lại sẹo mờ nhạt, một số thì để lại sẹo lõm rất xấu là do nhiễm trùng da. Đối với trường hợp của bạn, để lại sẹo lõm là do khi bị thủy đậu bạn không vệ sinh đúng cách, hoặc không kiêng gió, kiêng nước, thường xuyên cào gãi để những mụn nước vỡ ra gây nhiễm trùng da.

Để điều trị sẹo lõm triệt để, bạn khó có thể sử dụng những biện pháp thông thường như: sử dụng nghệ tươi, đắp mặt nạ lô hội… mà cần sự can thiệp của công nghệ kỹ thuật thẩm mỹ mới. Phương pháp ứng dụng trị sẹo lõm tiên tiến, mang lại hiệu quả hiện nay là công nghệ kim lăn tế bào gốc. Đây là phương pháp được các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và hàng nghìn khách hàng đánh giá cao bởi những ưu điểm của nó như: an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.

Công nghệ kim lăn tế bào gốc, trị sẹo lõm an toàn, triệt để.

Công nghệ kim lăn tế bào gốc hoạt động theo cơ chế tự làm lành vết thương của cơ thể thông qua một phức hợp các tác động sinh lý. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ sử dụng kim lăn tạo ra những tổn thương giả mạo trên da, thúc đẩy hoạt động của tế bào da mà không phá hủy chúng, đồng thời kích thích và biến đổi tế bào da phát triển tới lớp tế bào sừng, lớp trên cùng của biểu bì. Kết quả đạt được là da được tái tạo mới, làm đầy và đẹp hơn.

Sau đó, nhờ sóng hồng ngoại, các bác sĩ đẩy sâu tế bào gốc vào vùng điều trị sẹo. Lúc này các tế bào mới được đẩy vào làm việc như một hệ thống sửa chữa tái tạo bằng cách phân chia vô định không giới hạn để bổ sung các dạng tế bào khác nhau và có khả năng sản sinh ra các tế bào mới.

Kim lăn tế bào gốc là công nghệ trị sẹo lõm thân thiện với mọi loại da, không gây tác dụng phụ, không bóc tách, lột, mài mòn da hay sử dụng những hóa chất độc hại. Bên cạnh đó, thời gian điều trị ngắn, không đau, sau khi điều trị bạn trở lại với công việc thường ngày. Hơn nữa, phương pháp này giúp các dưỡng chất thấm sau vào da hiệu quả gấp 1.000 lần so với việc bôi lên da thông thường. Do đó, việc tái tạo mạng lưới collagen và elastin kéo dài hơn làm đầy sẹo lõm, da săn chắc, mịn màng, có độ đàn hồi tốt.

Hình ảnh trước sau điều trị sẹo mụn tại Thẩm mỹ viện Linh Nhung. Hotline: 0944 333 444 - 0969 999 777.

Với công nghệ kim lăn tế bào gốc, chỉ sau 3-4 lần điều trị, bạn sẽ hết sẹo lõm, lấy lại được làn da mịn màng, không tì vết vốn có.

