Ngăn chặn lỗ chân lông to và sẹo rỗ

Nguyên nhân lỗ chân lông to:

- Tích tụ các chất trong nang lông, đặc biệt là bụi bẩn, chất bã nhờn do tuyến bã nhờn tăng tiết. Ngoài ra, trong một số trường hợp là do tích tụ chất mủ, máu trong quá trình viêm do vi trùng như trong viêm nang lông hoặc mụn trứng cá.

- Tăng sừng trong nang lông: có thể là do di truyền, môi trường, dị ứng…

- Tình trạng sợi lông mọc cuộn ngược hoặc sợi lông mọc ngày càng dày làm nong to lỗ chân long theo thời gian.

Lỗ chân lông to kéo dài là một trong những nguyên nhân gây ra mụn trứng cá hoặc làm cho mụn trứng cá nặng thêm (sẩn cục, sẩn mủ). Mụn trứng cá nếu không được điều trị đúng dễ để lại hậu quả là sẹo rỗ.

Có rất nhiều biện pháp ngăn chặn lỗ chân lông to như chăm sóc da đúng cách giúp cho da luôn sạch sẽ và thông thoáng, hạn chế các chất bột, đường, béo, ăn nhiều rau quả có chứa các loại vitamin cần thiết cho làn da, uống nước đầy đủ.

Ngoài ra còn có các phương pháp giúp bạn làm nhỏ lỗ chân lông và trị sẹo rỗ hiệu quả: Kết hợp của dược mỹ phẩm và Fraxel hay Fractional CO2, giúp se khít lỗ chân lông đã bị to trở về gần như bình thường sau 2 - 3 lần điều trị.

Sẹo rỗ chính là vết tích của những chứng bệnh như mụn trứng cá, trái rạ hoặc những vết lành sau chấn thương, tai nạn. Vì thế sự kết hợp thuốc đặc trị và laser cho sẹo rỗ, lỗ chân lông to, da xỉn màu, sần sùi, có thể được giải quyết trong cùng một lần điều trị.

Trước và Sau khi điều trị mụn, sẹo rỗ.

Mọi chi tiết xin liên hệ bác sĩ Thẩm mỹ viện Ngọc Dung:

Trụ sở chính: 40 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM.

ĐT: (08) 38680068 - 22001001 - 22003003 - 0903870721.

- Chi nhánh 1: 216 Đường 30 Tháng 4, phường Trung Dũng , TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: (061) 6559061 - 0903870721.

- Chi nhánh: 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu.

ĐT: (064) 3554461 - 0903870721.

(Nguồn: TMV Ngọc Dung)